Critican a Miley Cyrus por pinta en los Grammy: "Copió el look de Thalia en María Mercedes"

Durante la edición número 66 de los Grammy, Miley Cyrus fue nombrada por varios medios especializados en moda como "la mejor vestida de la noche". Cinco cambios de ropa, sus dos primeros gramófonos y una presentación en vivo inolvidable hicieron que la noche del 4 de febrero fuera una de las más especiales para la exestrella de Disney.

A través de cinco cambios de atuendo, Miley Cyrus quiso rendir homenaje a diferentes estrellas musicales femeninas que la han inspirado a lo largo de sus 31 años. Sin embargo, un comentario imprudente en redes sociales se volvió tendencia.

"Miley Cyrus copió el look de Thalia en la novela María Mercedes", escribió una usuaria de Instagram, relacionando el cabello voluminoso, recordando la moda de los años 80, que lució la artista musical en la ceremonia.

"Qué oso poner esto, cuando rindió homenaje a Tina Turner", "Cuando no sabes quién es Tina Turner", "Tina Turner, Jane Fonda, Whitney y Celine!!! Les hizo Homenaje", "Miley Cyrus no debe saber quien es Thalia", "La gran Tina Turner falleció el año pasado, con ese look, le está haciendo un homenaje", se lee en varios comentarios.

Así fue la gran noche de Miley Cyrus en los Grammy 2024

Tras 16 años de carrera musical, Miley Cyrus ganó sus primeros premios Grammy con su canción Flowers. La artista se alzó con el gramófono en las categorías mejor interpretación pop solista y grabación del año en la edición número 66 de los premios anglo.

Miley Cyrus se cambió de atuendo en los Grammy para homenajear a varias estrelals femeninas - Fotos: AFP

Además de lograr sus primeros premios y de presentar por primera vez en vivo su éxito Flowers, Miley Cyrus destacó por la manera en la que utilizó la moda para homenajear a varias artistas.

Con un estilo vintage y muy brillante en diferentes estilos, la estadounidense anunció que estaba recordando a la fallecida Tina Turner, pero también lució atuendos que recordaban a Dolly Parton, Whitney Houston, Celine Dion y hasta Selena Quintanilla.

Empezó la noche en la alfombra roja con un diseño dorado exclusivo para ella de Maison Marguiela, con el que recordó a Jane Fonda en Barbarella. Luego recibió su primer Grammy con un mono negro con cuello alto y pantalón bota campana que recordó a la reina del Tex-Mex, Selena.

En su presentación en vivo destacó por su cabello voluminoso y una pieza vintage del diseñador Bob Mackie en tonos dorados que recordó el estilo de Tina Turner, la cantante que falleció en mayo de 2023. Este diseñador se inspiró en este vestido en piezas que anteriormente diseñó para la misma Turner y otras estrellas como Marilyn Monroe, Diana Ross o Dolly Parton.

Al final de la noche recibió el segundo premio a mejor grabación del año con un Gucci de lentejuelas marrones.