¿Cuándo y dónde ver Quiet on set, documental sobre abusos en Nickelodeon, en Colombia?

A nivel mundial el documental Quiet on Set o Silencio en el Set: El lado oscuro de la televisión infantil, de Investigation Discovery, ha causado revuelo por las importantes revelaciones sobre los abusos que sufrieron algunas estrellas infantiles de Nickelodeon en medio grandes producciones. Entre ellas, la revelación de Drake Bell, estrella de Drake & Josh, quien fue abusado por Brian Peck.

La producción se estrenó oficialmente en el canal estadounidense y en la plataforma de streaming Max el pasado 17 de marzo, pero solo para los Estados Unidos. Finalmente, Quiet on set llegará a la plataforma para países de Latinoamérica como Colombia.

Quiet on set se estrena en Colombia

El próximo 16 de abril los usuarios que pagan la suscripción a la plataforma Max en Colombia podrán acceder finalmente a la producción de cuatro capítulos que saca a la luz pública secretos oscuros de los populares programas juveniles de finales de los años 90 y principios de los años 2000.

Cabe mencionar que el documental se enfoca, especialmente, en el imperio construido por Dan Schneider, creador de la cadena infantil Nickelodeon y series como All That y The Amanda Show, revelando el ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con estrellas menores de edad y personal.

Publicidad

Además de Drake Bell, también participan Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne y Katrina Johnson de All That; Alexa Nikolas de Zoey 101 y otros integrantes de producciones como iCarly, Sam & Cat y Victorious.

Otros estrenos de Max en el mes de abril: