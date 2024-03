Las declaraciones de Drake Bell sobre abuso sexual en Nickelodeon: "Quedé paralizado"

Desde que se supo que Drake Bell, recordado por ser uno de los protagonistas de la serie de Nickelodeon llamada Drake & Josh, narraría su historia en el documental Quiet On Set, de Investigation Discovery, hubo una gran sorpresa internacional, esto debido a que nunca antes el actor se había relacionado con los escándalos de abuso a menores dentro de la cadena de televisión.



En contexto: Drake Bell revela que fue víctima de abuso sexual mientras era estrella de Nickelodeon



Aunque la investigación se estrena oficialmente el próximo 17 de marzo en la plataforma de streaming Max, la revista People reveló en exclusiva algunas de las declaraciones de Bell. El actor revela que fue abusado por Brian Peck, trabajador en varios shows de Nickelodeon, y que, de hecho, fue el niño que permaneció en el anonimato entre 2003 y 2004 en el caso que llevó a la cárcel al hombre por abuso de menores.

Según el actor, como su familia vivía en Orange y los estudios de Nickelodeon quedaban en Los Ángeles, Brian Peck se ganó la confianza de sus padres para que lo dejaran quedarse en su casa. En esa época el actor tenía entre 14 y 15 años.

"Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté. Abrí los ojos y me desperté y él estaba, me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar", reveló el actor.

Drake Bell vivió esta situación en silencio mientras participaba en shows como All That y The Amanda Show en Nickelodeon. “Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian y todo empeoraba y empeoraba, y empeoraba y empeoraba. Estaba atrapado. No tenía salida”.

El actor, que actualmente tiene 37 años, detalló que "a menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo sobreviví. Recuerdo todas las situaciones de abuso, pero todo lo que está fuera de eso es muy borroso para mí". El escándalo explotó en 2003, cuando Drake Bell conoció que Peck también quería trabajar en la famosa serie de Drake & Josh con el rol de su padre. Al enterarse, el actor sintió temor y decidió revelarle todo a su madre, quien emprendió las acciones legales que llevaron al hombre a pasar 16 meses en prisión.

Nickelodeon se pronuncia tras revelaciones de Drake Bell

Tras las declaraciones del famoso actor, la cadena de televisión infantil emitió el siguiente comunicado: "Ahora que Drake Bell ha revelado la identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para superarlo y salir adelante".