¿Cuánto cobra Heredero por un concierto? El intérprete de Coqueta gana una millonada por presentarse

En las últimas semanas, Heredero se ha convertido en un fenómeno musical que ha puesto la carranga en los listados musicales nacionales. Su canción Coqueta se viralizó en redes, posicionándolo como una de las promesas artísticas del 2025.

¿Quién es Heredero?

Su verdadero nombre es Feizar Orjuela, pero hace años todos en su círculo social, incluida su propia madre, lo llaman Heredero. En diálogo con Toca Stereo Boyacá confesó que este apodo viene "por aquello de los hijos pequeños".

Nació en Macaravita, Santander, por lo cual se crio a punta de carranga, especialmente la del maestro Jorge Velosa. A los 7 años, empezó a tocar la guitarra y el tiple, acompañándolo con algunas coplas. Para los 12 ya estaba componiendo su primera canción, y desde ese momento no ha parado en apostarle a este sueño.

"Luego de agrupaciones y demás, echarle ganas como todos nos corresponde, ya en el 2020, Dios dio la venia para que pudiera grabar en forma hacer mi primer álbum musical y hoy muy contento con la acogida que han tenido mis canciones, eso lo agradezco mucho al público", expresó ante el informativo radial Heredero.

¿Cuánto cobra Heredero por un concierto?

Dentro de su catálogo musical, Heredero tiene temas como Sabor a derrota, Pero te quiero, Ni una mirada, Los encargos de mi mamá y Por aquí pasó un amor, sin embargo, muchos lo conocieron por Coqueta.

"Suave, que no resisto tanto cariño. No me apapaches tanto, corazoncito", la letra que cautivó a las redes sociales, quienes posicionaron a Coqueta como una de las canciones de fin de año, llegando incluso a tener un remix con Jessie Uribe.

Muchos se han interesado en ver en vivo a Heredero, y, para su buena fortuna, el santandereano anunció su Coqueta Tour, una gira con la que planea continuar visitando varias ciudades de Colombia en este año. Aunque inició el 2025 con algunos percances de salud, logró recuperarse y retomar sus labores en los escenarios.

En un reciente video, el creador de contenido Didier Cubillos develó que Heredero cobra, por cada concierto, unos 80 millones de pesos. “Algunas personas están diciendo que es muy poquito para lo que cobran otros artistas como Jessi Uribe que cobra 120 millones y podemos ver que el talento que tiene el Heredero es espectacular", detalló.

Sus fans lo apoyaron, diciendo que el show de este artista debería ser mejor pagado. Esto podría cambiar en 2025, cuando debido a su reciente popularidad, Heredero podría aumentar las tarifas de sus presentaciones.

