¿Cuánto gana Cintia Cossio por sus videos en redes sociales y OnlyFans?

La creadora de contenido paisa Cintia Cossio, quien ha sido fuertemente criticada por ser modelo de la plataforma OnlyFans, contó sin tapujos la cuantiosa suma que genera por ellos. "Me va bien en todo", destacó Cossio.



Cintia Cossio, quien tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram, reveló en el podcast de Eva Rey cuánto ganaba en mensualmente por el contenido que genera en redes sociales y en plataformas como OnlyFans.

"Me va bien y trabajo para que siga creciendo. A mí me va bien todo en todo lo que hago", expresó Cossio.

Para ella, los ingresos son fluctuantes y dependen mucho de a qué red le dé fuerza cada mes. "Digamos si este mes abandoné OnlyFans, pero hice más pautas en Instagram y más videos en Facebook, pues obviamente voy a facturar más. Cuando le meto a todo es muy parejo, la verdad", detalló.

Cintia Cossio, hermana del también influencer Yeferson Cossio, aseguró que los videos de bromas que postea en su Facebook pueden generarle entre $1,000 y $11,000 dólares.

Así mismo, en su plataforma de OnlyFans, en la cual publica contenido explícito, también genera muy buenos ingresos, e incluso a veces le hacen peticiones personalizadas que le generan más ganancias.

"Yo creo que he sido muy de buenas. No, a mí (me han pedido) cosas normales como que diga su nombre, o que escriba el nombre de ellos, o foto de mis pies, o tocándome los pies y ya", comentó la joven.

Durante la entrevista, la influencer paisa también enfatizó en que está muy agradecida por el estilo de vida que lleva ahora, especialmente después de haber afrontado una infancia bastante difícil.

"A mí me humillaban mucho. Fue una niñez muy carente de amor. Mi hermano y yo nos criamos solitos. Yef y yo éramos solitos y pues nada, aguantamos hambre", detalló Cintia Cossio.