¿De qué murió el actor y director Kepa Amuchastegui? "Se nos fue con un respiro lento y sereno"

La industria audiovisual de Colombia está de luto. A primera hora de este miércoles se conoció que el famoso actor Kepa Amuchastegui murió a los 84 años de edad. La lamentable noticia fue confirmada por el equipo del también director en su cuenta de Instagram. Según dijeron, Amuchasteguimurió este martes 27 de mayo a las 11:11 p.m. "Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor", escribieron en la publicación.



¿De qué murió el actor y director?

Hace apenas unas semanas,Amuchastegui compartió con sus seguidoresen redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer de vejiga, una enfermedad que lo obligó a frenar su carrera. El anuncio lo hizo precisamente el pasado 28 de abril, hace exactamente un mes, con un emotivo video en el que contó su ausencia de siete meses de los medios digitales. Cabe recordar que, luego de la pandemia, el actor recurrió a las redes sociales para mantener el contacto con su público. En ese espacio, que él llamó Kepa les cuenta, contó, entre otras cosas, las pocas oportunidades laborales que había en la industria para actores de su edad.

"Les cuento, yo venía sangrando por la orina desde ya hacía algún tiempo, cuando me llamó un nefrólogo, el encargado de los riñones, para ponerme una cita", contó el famoso actor, recordado por su papel en producciones como Betty, la fea, Bolívar y La Selección. En ese video Amuchastegui dio detalles de su diagnóstico y el tratamiento que estaba tomando. "Un doctor me dijo que, revisando los exámenes que aparecían en mi página de la EPS, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga. Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga".

Kepa Amuchastegui. - Foto: archivo

Si bien no hay de momento un pronunciamiento oficial sobre las causas de su muerte, el actor y director había afirmado que estaba pasando por un delicado momento de salud por cuenta del cáncer. De hecho, él mismo solicitó ayuda económica, pues aseguró que la enfermedad no le permitía seguir trabajando. "He decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda", afirmó el actor y director en el video.

En ese entonces, dijo que una forma de ayudarlo era a través de membresías en su canal de YouTube, espacio en el que se pueden encontrar videos suyos con contenido sobre novelas, cuentos, poesía, canciones y anécdotas de su amplia trayectoria artística en el cine y la televisión. También habilitó una página en Patreon, en el que era posible hacer contribuciones mensuales, y una cuenta de Nequi para quien quisiera hacer aportes directos.

Uno de los proyectos que el actor tuvo que abandonar por su estado de salud fue la obra El Padre, que se iba a presentar en el Teatro Nacional. El actor, según contó, no pudo asumir ese trabajo debido a las dificultades provocadas por la fatiga. En el video del 28 de abril, Amuchastegui expresó, conmovido, que "prefería morir sobre un escenario que en una cama cualquiera", pero que la debilidad derivada de su enfermedad le impedía seguir haciendo presencia en los escenarios.

Kepa Amuchastegui nació en Bogotá en 1941. Con una trayectoria de más de 50 años, era considerado una de las figuras más importantes de la televisión colombiana por su labor como actor, director e incluso libretista. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), de hecho, le otorgó el premio Víctor Nieto a toda una vida como parte de la edición 37 de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. Estudió arquitectura en la Universidad de Los Andes, pero pronto dedicó su vida a la actuación luego de llegar a la Université Internationale du Théatre y formarse en la Royal Shakespeare Company en Londres.

