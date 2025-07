El día que Ozzy Osbourne arrancó la cabeza de un murciélago en vivo: así lo narró en su biografía

Este 22 de julio murió a los 76 años Ozzy Osbourne, el padrino del heavy metal, y, como es común cuando una leyenda muere, las personas recuerdan algunas de sus anécdotas más impresionantes. En el caso de Osbourne, el músico británico no solo será recordado por el gran legado musical que dejó, cambiando la historia del rock junto a Black Sabbath, sino también por algunas experiencias que le dieron su título de 'El príncipe de las tinieblas'.

El mundo del rock y el heavy metal está lleno de historias y leyendas sobre locuras que hacían las estrellas, muchas veces bajo la influencia del alcohol y otras sustancias, algunas de ellas son reales y otras se convierten en mitos. Ozzy Osbourne es de los artistas que no hacía locuras en privado y por eso fue uno de los cantantes más polémicos de su época, porque algunas de sus experiencias más escandalosas las veían miles en sus conciertos, como el día que le arrancó la cabeza a un murciélago con la boca.



¿Por qué Ozzy Osbourne mordió un murciélago en pleno concierto?

En la década de los 80's Ozzy Osbourne era el verdadero 'rockstar', no solo por su talento, sino también por sus polémicas. No fue un secreto que en la vida del cantante de Black Sabbath hubo excesos de sustancias que lo llevaron a protagonizar arrestos, peleas y varios episodios de descontrol, a lo que se sumaban las acusaciones de 'satanismo' de sectores conservadores por el estilo oscuro y sombrío del cantante y las letras de sus canciones. Sin embargo, un episodio desafortunado que se quedó en la mente de sus fanáticos y en la de aquellos que no escuchaban su música, que lo representó a lo largo de su vida y por el que será recordado siempre fue el del murciélago.

Ocurrió en 1982, durante un concierto de la banda en Iowa, Estados Unidos. Ozzy Osbourne ya cargaba con una fama de escándalos que lo perseguía y sus fanáticos de cierta forma querían saber si el cantante era tan 'oscuro' y 'retorcido' como se decía. Mark Neal tenía 17 años y acudió al concierto del 'Príncipe de las tinieblas' escondiendo un murciélago que había capturado su hermano en su chaqueta. Pasó todos los filtros sin generar sospecha y cuando Osbourne estaba en el escenario se lo lanzó.

¿Qué haría Ozzy Osbourne con un murciélago medio muerto en el escenario? La duda carcomía al entonces joven fanático y la reacción del cantante descolocó a todos los presentes. Ozzy Osbourne agarró el animal inconsciente del suelo del escenario y se lo llevó a la boca, con un movimiento preciso le arrancó la cabeza con los dientes. El hecho causó un algarabía en el público y todo un escándalo mediático que le dio más poder a las ya polémicas creencias sobre el británico.

Ozzy Osbourne pensó que el murciélago era de goma

El tema del murciélago se convirtió en tema obligatorio en entrevistas y foros a los que asistía Osbourne, quien cerró el tema en sus memorias revelando que pensó que el murciélago no era real. Se percató de que era real de inmediato, pero ya no había nada que hacer. "Algo se sentía mal. Muy mal. Para empezar, mi boca se llenó instantáneamente de este líquido cálido y sombrío, con el peor regusto que puedas imaginar. Podía sentirlo manchando mis dientes y corriendo por mi barbilla. Entonces la cabeza en mi boca se contrajo. 'Oh, jódeme', pensé. 'No fui a comer un maldito murciélago, ¿verdad?'".

Este no fue el único episodio con animales que le dio mala fama a Ozzy Osbourne. Previo a esto, ese mismo año, se conoció que durante una reunión con ejecutivos de la disquera CBS en Los Ángeles, mordió la cabeza de una paloma frente a todos, como una especie de acto de protesta o pura provocación. Por otro lado, en 'The Dirt', la película biográfica de la banda Motlëy Crüe se mostró un encuentro entre los artistas de la agrupación y el príncipe de las tinieblas en la que Ozzy Osbourne aspiró hormigas por la nariz.

Tras el estreno de la película, el 2019, hubo muchas preguntas sobre el suceso, si era real o no, y fue Tommy Lee, el baterista de la banda, el que confirmó el hecho. "La gente siempre pregunta, ‘¿En serio pasó?’. Y yo respondo, ‘¡Por supuesto que sí!’ No puedes inventar algo así", respondió Lee y explicó que, en medio de sus fiestas y excesos con el vocalista de Black Sabbath, "era como una especie de competencia para ver quién podía ser más rockstar y superar a los demás".

