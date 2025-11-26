Desafío Siglo XXI: otra integrante de Neos sufrió lesión en la pista

El equipo Neos, del Desafío Siglo XXI, no termina de enfrentar la salida de Mencho y Cristian cuando nuevamente está ad portas de perder a una nueva pareja a causa de una lesión. En medio del desarrolló de la prueba de Sentencia y Bienestar en el Box Blanco una de sus integrantes tuvo que recibir atención médica por una preocupante lesión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El nuevo equipo del Desafío recientemente enfrentó la eliminación de Roldán y Kathe en un Desafío a Muerte, quienes ahora regresaron al juego luego de que Cristian y Mencho abandonaran la competencia por una lesión de Cristian. El equipo médico determinó que el participante no podía seguir en el juego y, como en esta etapa todo involucra a las parejas, Mencho también debía salir con él.



¿Qué participante del Desafío se lesionó?

Alpha, Gamma y Neos se reunieron una vez más en el Box Blanco, cada uno con dos parejas, para llevar a cabo una prueba de aire. Los equipos iban bastante parejos; de hecho, Neos había tomado cierta ventaja a sus contrincantes.

Kevyn y Sofía lograron atravesar la pista sin problema y logrando importantes puntos para el equipo verde. Llegó entonces el turno de Lina, pareja de Pedro, de atravesar los mismos obstáculos. La mujer avanzó con destreza por los primeros obstáculos, pero cuando llegó a uno que tenía cuerdas suspendidas y por el que debía deslizarse acostada, ocurrió lo peor.



Al igual que con Cristian, y en la misma pista, a Lina se le desencajó uno de sus hombros. La mujer quedó atascada en el obstáculo y pidió apoyo del equipo paramédico porque no podía bajarse o acomodarse la extremidad.



Efectivamente, el equipo médico llegó para auxiliar a la mujer y la sacó de la pista. Mientras la atendían, su pareja Pedro decidió llevar a cabo la prueba, aunque las probabilidades de que Lina pudiera regresar y culminar la pista eran pocas. La participante regresó a la pista, pero el hombro se le desencajó dos veces más, lo que la llevó a ser atendida nuevamente por el equipo médico.

Publicidad

Ante lo ocurrido, Gamma ganó la competencia y Alpha quedó en segundo lugar, ya que Lina no pudo completar la prueba. Andrea Serna, por su parte, le comunicó a Lina que el equipo médico seguirá atento a su evolución y recuperación, esperando que la lesión no sea nada grave y no la afecte en su juego.

En medio de lágrimas, Lina expresó su preocupación por el futuro del juego. "Me afecta porque no solo es mi sueño, es también Pedro y yo sé que él tiene mucho por dar en este juego", dijo recordando lo que pasó con Mencho, quien tuvo que irse por la lesión de su pareja. Sus compañeros le pidieron que se tranquilizara y diera tiempo a que los médicos la evaluaran.

Publicidad

Al final del capítulo Gamma decidió llevar el chaleco a Neos para calmar los ánimos con Alpha luego de que ambos equipos rompieran con el pacto que los semifinalistas hicieron al inicio de esta nueva etapa de cuidarse entre ellos y atacar solo a los nuevos. Isa fue la encargada de llevar el chaleco al grupo que se encuentra en Playa Baja.

"Sé que se deben sentir mal por lo que están pasando, pero usen esto para fortalecerse", les recomendó la integrante de Gamma a los integrantes de Neos. En el equipo verde, Kevyn tuvo problemas para decidir a qué pareja colocarle el chaleco, pues solo estaban él y Sofía o Roldán y Kathe que acaban de regresar. Finalmente, los recién reintegrados al juego se colocaron los chalecos y se enfrentarán una vez más en el Box Negro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL