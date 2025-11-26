En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: otra integrante de Neos sufrió lesión en la pista

Desafío Siglo XXI: otra integrante de Neos sufrió lesión en la pista

El equipo Neos atraviesa otro momento de preocupación por la posible salida de una de sus parejas por una lesión.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de nov, 2025
