Spotify Wrapped 2025: ¿cuándo estará disponible y cómo anticipar sus resultados?

La expectativa musical anual alcanza su punto máximo. Millones de usuarios en todo el mundo se preparan para el Spotify Wrapped 2025, el resumen personalizado que convierte un año de hábitos de escucha en un evento social viral.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este fenómeno que transforma los datos en una radiografía sonora de nuestra personalidad, está a punto de desvelarse. Desde ya los usuarios de la plataforma analizan cuál será la fecha más probable de su lanzamiento y empiezan a buscar estrategias para anticipar sus resultados.



¿Cuándo estará disponible el Spotify Wrapped 2025?

Aunque Spotify es famosa por liberar su Wrapped de manera imprevista, su patrón histórico es casi invariable, permitiendo una estimación muy precisa para el lanzamiento de 2025. El Wrapped históricamente se publica entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre.

Las tendencias de años anteriores fueron:



En 2023, el lanzamiento ocurrió el 29 de noviembre.

En 2024, fue el 4 de diciembre.

Las fechas históricas oscilan entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

Los medios y usuarios especializados convergen en una predicción específica para la edición 2025, estimando que podría ser el miércoles 3 o el jueves 4 de diciembre.



Un indicio adicional proviene de la plataforma Spotify for Artists, que exigió que los artistas suban sus clips de agradecimiento a sus top fans antes del 21 de noviembre para ser incluidos en la experiencia personalizada del Wrapped 2025.



¿Cómo anticipar los resultados de mi Spotify Wrapped?

El Wrapped solo refleja una porción del año, ya que la recopilación de datos se detiene el 15 de noviembre a las 23:59. Esto significa que cualquier cosa escuchada desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre no se incluirá en el resumen de ese año. La razón detrás de este corte es, probablemente, la música navideña, cuya inclusión podría distorsionar los resultados generales del usuario.



Para aquellos que no quieren esperar, Spotify ha lanzado la función 'Estadísticas de escucha' como un adelanto interactivo para el Wrapped 2025. Esta herramienta, disponible tanto para usuarios premium como gratuitos en la aplicación móvil, permite ver semanalmente el artista y la canción más escuchada, junto con un ranking de los cinco principales.



¿Qué es el Spotify Wrapped y por qué es viral?

El Spotify Wrapped es una experiencia que la plataforma de reproducción realiza anualmente, permitiendo a sus usuarios ver estadísticas detalladas sobre su actividad musical a lo largo del año. Desde su debut en 2016, se ha consolidado como un fenómeno global, además por siempre tener una temática divertida y por los saludos que los fans reciben de sus artistas más escuchados.

Publicidad

Para crear esto, Spotify tiene en cuenta:



Minutos totales de escucha: Se contabilizan tanto la música como los podcasts. El tiempo total de reproducción es calculado desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de cada año.

Se contabilizan tanto la música como los podcasts. El tiempo total de reproducción es calculado desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de cada año. Artistas y canciones principales: Muestra a los artistas, bandas y canciones más repetidas. Es crucial notar que las canciones principales se calculan por el número de reproducciones , no por el tiempo total escuchado. Para que una reproducción cuente en la clasificación de canciones, se debe escuchar por más de 30 segundos.

Muestra a los artistas, bandas y canciones más repetidas. Es crucial notar que las canciones principales se calculan por el , no por el tiempo total escuchado. Para que una reproducción cuente en la clasificación de canciones, se debe escuchar por más de 30 segundos. Géneros predilectos y otros datos curiosos: Incluye información sobre los géneros más reproducidos y, en ediciones recientes, detalles como la "personalidad sonora" que desglosa los hábitos de escucha (como si prefieres música matutina o nocturna).

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.