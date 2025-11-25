Raúl Rocha, dueño de la franquicia del Miss Universo, respondió a las polémicas del certamen

La más reciente edición de Miss Universo, celebrada el viernes 21 de noviembre en Tailandia, se convirtió en una de las más discutidas de los 74 años del certamen. Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch, una ola de acusaciones de fraude, favoritismos y conflictos de interés envolvió a la organización.



En medio del escándalo, el presidente del concurso, Raúl Rocha Cantú, rompió el silencio. Lo hizo durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, publicada en el canal de YouTube “La Saga”, donde respondió punto por punto a las denuncias que circulan en redes y medios internacionales.

Rocha negó fraude en Miss Universo y defendió a Fatima Bosch

Rocha Cantú, accionista mayoritario y cabeza ejecutiva de Miss Universo, comenzó calificando las acusaciones difundidas por los medios como “amarillistas y oportunistas”. Aseguró que la organización no enfrenta ninguna irregularidad y que la polémica ha distorsionado la realidad del certamen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según explicó, Miss Universo es una empresa privada estadounidense, activa en 133 países, y que este año alcanzó 1.6 billones de visualizaciones, una cifra récord que según el demuestra su vigencia.

Frente a las críticas que aseguran que Bosch no merecía la corona, Rocha enfatizó que el certamen “no es un concurso de belleza”. Subrayó que todas las aspirantes son “bellas todas”, pero la elección se basa en la disciplina, el carácter, el desempeño y la capacidad de liderazgo demostrados durante el mes de concentración previo a la final.



¿Hubo favoritismo en el Miss Universo 2025?

Uno de los cuestionamientos más fuertes provino de la supuesta relación empresarial entre el padre de Fátima Bosch y Raul Rocha, vinculada a un contrato millonario con Pemex. Según las denuncias, ese vínculo habría favorecido la coronación de la mexicana. Rocha presentó un relato cronológico para desmentir esa versión:



Licitación: realizada en septiembre de 2022. Adjudicación: realizada en febrero de 2023. Vencimiento: realizada en diciembre de 2023.

El empresario aclaró que durante esas fechas no formaba parte de Miss Universo ni conocía a la familia Bosch. Aseguró que solo ejecutó 44 millones de pesos mexicanos del contrato, aunque la adjudicación total fue de 750 millones, y que, paradójicamente, esos recursos no han sido pagados en más de dos años. “¿Cuál beneficio?”, preguntó en la entrevista. Incluso se comprometió a entregar documentos a Micha para corroborar la transparencia del proceso.



Publicidad

Los señalamientos realizados por el jurado que renunció al Miss Universo

La polémica tomó otro rumbo cuando el jurado Omar Harfouch anunció su renuncia antes de la coronación, alegando corrupción interna. En respuesta, Rocha declaró que Harfouch no renunció, sino que fue despedido por actitudes “fuera de contexto”. Lo describió como un “oportunista” y un “psicópata” que buscaba publicidad.

Asimismo, mencionó que no conocía a Harfouch y que este le había sido recomendado por un amigo, quien afirmó que el pianista trabajaba en un concepto artístico que invitaba a la paz. Al respecto, declaró: "Uno de mis peores defectos es que no sé decir que no, y menos si se trata de un tema social, pues dije que sí".

¿Por qué no ganó Costa de Marfil?

Otra de las controversias más grandes de la entrevista fue cuando Rocha explicó por qué la candidata de Costa de Marfil, una de las favoritas del público, no ganó.

Publicidad

En la entrevista , afirmó que el rol de Miss Universo implica viajar a diferentes países cada semana, y que la representante marfileña necesita visas para 175 países. Ese trámite podría tardar hasta seis meses, lo que, según él, la obligaría a pasar “un año en un apartamento”, incapaz de cumplir la agenda global.

Sus declaraciones provocaron indignación en redes sociales, donde muchos cuestionaron por qué permiten competir a candidatas con restricciones migratorias si esto las deja en evidente desventaja desde el inicio.

La afirmación de que sería “difícil” que una reina con tales limitaciones “sea Miss Universo”, encendió aún más el debate sobre inclusión y equidad dentro del certamen.

Cabe resaltar que la costamarfileña, Olivia Yacé, renunció a su título de Miss África y Oceanía, otorgado durante la noche de coronación, y a cualquier vínculo con la organización.Anunció su decisión en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Publicidad

Rocha cerró la entrevista lamentando el “mal trago” que está viviendo Fátima Bosch, en medio de ataques, cuestionamientos y la "humillación pública" por parte del director nacional de Tailandia durante la competencia. Aseguró que la organización seguirá defendiendo a la nueva reina y afrontará las críticas con transparencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL