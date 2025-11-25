Comic Con 2025 en Medellín: Kiko y Kazuki Yao entre los invitados más destacados

Medellín se prepara para vivir uno de los eventos más esperados por los amantes del cómic, el cine, las series, los videojuegos y el anime: la Comic Con 2025. Del 28 al 30 de noviembre, la capital antioqueña será sede de una nueva edición de esta convención, atrayendo a fanáticos de todas las generaciones y latitudes. Este año, el evento no solo promete ser un punto de encuentro para la cultura geek, sino también una plataforma clave para celebrar la memoria y fortalecer la industria creativa local.

La convención, que se llevará a cabo en el corazón de la ciudad, en Plaza Mayor, reunirá a estrellas internacionales, ofrecerá estrenos exclusivos, y activará más de diez zonas temáticas diseñadas para experimentar la cultura pop desde adentro. Organizada por Planet Comics y Corferias, esta edición busca conectar a creadores, emprendedores y audiencias en un espacio diverso, profesional e incluyente.



¿Dónde y cuándo asistir a Comic Con en Medellín?

El evento se tomará completamente el recinto de Plaza Mayor. Este complejo ferial será el escenario de "muchos momentos únicos", desde lanzamientos hasta encuentros entre talento local e invitados globales, según destacó Alejandro Caballero, director del evento. La convención abrirá sus puertas durante el último fin de semana de noviembre de 2025.

Durante estos tres días, Plaza Mayor se convertirá en un "universo paralelo donde los héroes caminan entre nosotros y las historias cobran vida", ofreciendo a los asistentes una inmersión total en el arte, el entretenimiento y la cultura geek.



¿Quiénes son los invitados a Comic Con 2025?

Carlos Villagrán: La Gira de Despedida de ‘Kiko’

Sin duda, una de las figuras que más interés genera es Carlos Villagrán, el eterno intérprete de “Kiko” en El Chavo del 8. El actor mexicano estará en la ciudad los tres días del evento, 28, 29 y 30 de noviembre, consolidándose como una de las grandes figuras internacionales de esta edición. Su visita es parte de la gira de despedida del personaje y representa una "apuesta clara por conectar generaciones a través de la memoria y la cultura popular".



Los seguidores tendrán varias oportunidades para interactuar con este ícono de la televisión latinoamericana:



Photo Opportunity y Autógrafos: Villagrán participará en sesiones oficiales a lo largo de los tres días, donde los asistentes podrán obtener una firma personalizada y tomarse una foto profesional.

Villagrán participará en sesiones oficiales a lo largo de los tres días, donde los asistentes podrán obtener una firma personalizada y tomarse una foto profesional. Panel Especial: El actor ofrecerá un panel especial el domingo 30 de noviembre en el escenario principal, donde compartirá anécdotas memorables de su carrera, historias detrás del personaje de “Kiko” y momentos de su paso por El Chavo del 8. La organización ha descrito este espacio como "imperdible" para los fanáticos del humor clásico.

Las Estrellas de Hollywood y la Voz del Anime

Además de Villagrán, la convención confirmó la presencia de otras estrellas de carácter internacional:



Natalia Tena: Esta actriz británica es reconocida por su papel como Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter . También es conocida por su trabajo en la aclamada serie Game of Thrones.

Esta actriz británica es reconocida por su papel como en la saga cinematográfica de . También es conocida por su trabajo en la aclamada serie Game of Thrones. Frankie Muniz: La estrella recordada por interpretar al genio disfuncional Malcolm en la icónica serie “ Malcolm el de en medio ” ( Malcolm in the Middle ).

La estrella recordada por interpretar al genio disfuncional en la icónica serie “ ” ( ). Kazuki Yao: Un invitado crucial para los amantes del anime. Es la voz de personajes queridos como Franky y Bon Clay en el anime One Piece .

Un invitado crucial para los amantes del anime. Es la voz de personajes queridos como en el anime . Isabel Martiñón: Figura fundamental del doblaje en Latinoamérica, reconocida por darle vida a Naruto.

Todos estos invitados participarán en paneles, sesiones de autógrafos, encuentros con fans y actividades especiales a lo largo del fin de semana.



