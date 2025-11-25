En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Comic Con 2025 en Medellín: Kiko y Kazuki Yao entre los invitados más destacados

Comic Con 2025 en Medellín: Kiko y Kazuki Yao entre los invitados más destacados

Del 28 al 30 de noviembre en Medellín se llevará a cabo la Comic Con 2025. ¿Quiénes son todos los invitados?

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Comic Con
Comic Con en Medellín se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre -
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad