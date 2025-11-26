VIDEO | Dua Lipa canta 'Cariñito' en Perú y emociona a sus fans: ¿qué cantará en Colombia?

Dua Lipa ha recorrido el mundo con su reconocido tour 'Radical Optimism'. Sin embargo, lo que ha capturado la atención de sus seguidores ha sido su dedicación a rendir tributo a los países que visita a través de la música, llegando a realizar al menos 57 covers durante toda su gira, todos vinculados a algún artista local y, en algunos casos, llegando a compartir escenario con los intérpretes originales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que la propia cantante reveló en una entrevista con la revista Variety que la idea de realizar esta dinámica fue suya, inspirada tras haber grabado un tema para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, por lo que ella propuso a su equipo tocar una canción diferente cada noche. "Se lo propuse al grupo y al equipo: ¿no sería divertido tocar cada noche una canción diferente? Y todos me dijeron que era un proyecto bastante ambicioso”, llegando a aprender canciones en idiomas que no habla con tal de mostrar respeto por las ciudades y los países que visita.



Dua Lipa cantando 'Cariñito´en Perú

El tributo más reciente fue realizado en Lima, Perú, durante su presentación en el Estadio San Marcos el pasado 25 de noviembre. La expectativa era alta, ya que, horas antes de la presentación, se había compartido por redes sociales algunos videos con las pruebas de sonido, donde se escuchaba que el tema elegido sería la cumbia peruana 'Cariñito'.

El momento llegó cuando la artista hizo una pausa para expresar su fascinación por el país, según lo publicado por El Comercio de Perú: "Me encantó la hospitalidad, la gente, lo amables y sinceros que son, los sabores, increíbles", afirmó Dua Lipa, para, acto seguido, dar paso al artista peruano Mauricio Mesones, con quien interpretó el clásico de Los Hijos del Sol.



La colaboración emocionó a muchos en el estadio, donde la voz de la cantante se unió al gran coro del público. Los fanáticos vieron el momento como un orgullo para el país. Además, Dua Lipa no solo brilló en el escenario, ya que durante su visita a Lima también fue a restaurantes reconocidos como Astrid & Gastón, Maido e Isolina.



¿Qué canciones ha interpretado Dua Lipa?

El gesto de Dua Lipa en Lima hace parte de su iniciativa en su paso por Latinoamérica, donde ha cantado himnos del rock y la música popular. En Argentina, el público de Buenos Aires tuvo la oportunidad de escuchar la versión de 'De música ligera' de Soda Stereo, un referente del rock latinoamericano. Además, en su segunda fecha en el país, interpretó 'Tu misterioso alguien' de la banda Miranda!.



En Chile, la cantante emocionó a la audiencia con dos clásicos: 'Tu falta de querer' de Mon Laferte y 'El duelo' de la banda La Ley. La artista también llevó su iniciativa a Brasil, donde interpretó 'Magalenha' de Sérgio Mendes junto a Carlinhos Brown y 'Margarida Perfumada' junto a Caetano Veloso.



¿Cuál canción interpretará Dua Lipa en Colombia?

El tour de Dua Lipa aún tiene fechas pendientes en el continente. Siendo nuestro país su próximo destino el 28 de noviembre, por lo que varios fanáticos ya especulan sobre qué canción elegirá la artista como homenaje, sugiriendo posiblemente un tema de Shakira. Luego, tendrá tres fechas en Ciudad de México en diciembre.

Dua Lipa cantando “Cariñito” en Perú con Mauricio Mesones 🥳🇵🇪🙌 pic.twitter.com/Ctp4scKKNI — Conciertos Perú (@conciertosperu) November 26, 2025

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL