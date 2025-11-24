Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, reconoce que está en terapia por "dismorfia corporal"

Tatiana Murillo, más conocida como la 'Barbie Colombiana', ha sido criticada y cuestionada por muchas personas por la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado, su intento de querer parecerse a la famosa muñeca de Mattel y por también realizarle una cirugía a su hija con apenas 12 años. Lo que pocos saben es que detrás de esa imagen de muñeca hay una mujer que enfrentó el bullying, el racismo y el machismo a través de su cambio corporal.

En diálogo con la periodista María Elvira Arango en el videopodcast 'En Aguas Profundas', la famosa influencer y empresaria contó detalles de su vida antes de las cirugías y como estos procedimientos transformaron no solo su apariencia, sino la manera en la que la gente la trataba. Además, reveló por qué decidió operar a su hija a los 12 años.



El bullying que la llevó a transformar su apariencia

Murillo creció en Caicedo, Antioquia, un pueblo afectado por la violencia y en el que todas las familias eran campesinas. Aunque muchos creen que la mujer se realizó sus cirugías por un deseo extraño de querer parecerse a la muñeca Barbie, lo cierto es que Tatiana Murillo notó que tenía mejores oportunidades cuando cambió su apariencia, la misma por la que fue criticada desde niña.

"Sufrí bullying en el colegio, no tanto por los niños, sino por los adultos. Mis momentos más crueles en la escuela fueron por el estatus económico de mi papá que era un campesino, pero paradójicamente en ese pueblo todos son campesinos", señaló. Con el tiempo, detalló, entendió que "el bullying venía de algo más profundo, por el tema del color de piel, la forma del cabello".



Esta situación la llevó a querer abandonar el colegio en séptimo grado y, gracias a su tono de voz e irreverencia, consiguió trabajo como locutora en la emisora local. Sin embargo, se quedó sin trabajo y pasó momentos difíciles cuando a los 16 años quedó embarazada y la echaron de su casa.



Tras tener a su hija Sofía, Tatiana Murillo se mudó a Medellín con el papá de la niña y a sus 20 años quiso montar su propia empresa de eventos. Pero en ese camino se encontró con que muchos empresarios no hacían negocios con ella por ser mujer y por su apariencia. Con su primer evento ganó 4 millones, de los cuales invirtió 3.5 para operarse la nariz. "Para mí era la nariz y ya, eso era lo que no me gustaba de mi cara".

Pero eso no fue así y empezó a realizarse más cirugías y retoques. "A medida que me iba haciendo una cirugía la gente me veía con más respeto, a medida que iba transformándome mi seguridad cambió, yo sentía que con cada cambio físico me tomaban más en serio".



¿Cuántas cirugías tiene la 'Barbie colombiana'?

Haciendo cuentas, la influenciadora reveló que tiene más de 35 cirugías entre procedimientos estéticos y retoques. Detalló que se realizó la nariz varias veces, bichectomia, párpados, levantamiento de cejas, lipopapada, dos aumentos de senos, dos o tres lipoesculturas, liposucción en brazos y piernas, lipotransferencia a los glúteos y la espalda. Pero el procedimiento más invasivo ha sido el blanqueamiento de su piel. "Mi piel era lo que más me costaba aceptar en mi vida".

También aseguró que su última cirugía, el rejuvenecimiento vaginal o vaginoplastia, es "la cirugía más dolorosa que me hecho de mis 35 cirugías. Para ella, las cirugías son una muestra de "amor propio", pero reconoció que en la actualidad está trabajando en su autoestima con su terapeuta. "Estoy tratándome con terapia porque obviamente hay un problema de dismorfia corporal, estoy tratándome porque sí es un problema que me puede costar la vida, pero al sol de hoy me encanta lo que veo en el espejo".



¿Por qué operó a su hija a los 12 años?

Tal vez una de las decisiones más criticadas y cuestionadas de la Barbie colombiana fue cuando decidió realizarle a su hija de 12 años la rinoplastia. La mujer aseguró que no tuvo problema con el procedimiento porque fue por un tema médico.

"Su cirugía de nariz la necesitaba, yo no le vi problema de si vamos a arreglar algo funcional, por qué no solucionar algo estético, pero una lipo a esta edad no", indicó al señalar que a sus 16 años le ha pedido más cirugías, pero ella se las ha negado.

