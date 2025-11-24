En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, reconoce que está en terapia por "dismorfia corporal"

Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, reconoce que está en terapia por "dismorfia corporal"

La Barbie colombiana reveló cómo inició su camino con las cirugías estéticas. "Con cada cambio físico me tomaban más en serio".

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de nov, 2025
