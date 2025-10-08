Dolly Parton desmiente rumores sobre su salud: “No estoy muerta aún”

La icónica cantante de country Dolly Parton, de 79 años, apareció este miércoles en redes sociales para aclarar los rumores sobre su estado de salud. En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, la artista desmintió las versiones que circularon en las últimas horas y envió un mensaje directo a sus seguidores: “No estoy muerta aún”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La leyenda del country, reconocida mundialmente por su talento y carisma, se mostró sonriente y vestida al estilo del viejo oeste mientras grababa un comercial para el Grand Ole Opry, el legendario escenario de música country en Nashville. “Hoy es 8 de octubre, obviamente estoy aquí grabando comerciales para el Opry, y por eso estoy vestida como una chica del oeste. Quería tranquilizar a todo el mundo. Estoy bien. No estoy muriendo”, dijo con su característico sentido del humor.



La publicación que encendió las alarmas

El origen del rumor comenzó un día antes, cuando Freida Parton, hermana de la cantante, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones por Dolly. “Pasé la noche entera rezando por ella”, escribió, sin ofrecer detalles sobre su estado. La publicación generó preocupación entre los fanáticos y provocó una ola de especulaciones sobre la salud de la intérprete de “Jolene” y “9 to 5”.

Horas después, la propia Freida aclaró que su intención no era alarmar al público ni dar a entender que su hermana atravesaba una situación grave. Sin embargo, los rumores ya se habían propagado en redes sociales, y fue entonces cuando Dolly decidió hablar directamente con sus seguidores para poner fin a las conjeturas.



“Descuidé mi salud”

En el video, Parton explicó que su ausencia de los escenarios se debe a una recomendación médica. Según contó, durante la enfermedad de su fallecido esposo, Carl Dean, descuidó su propia salud, por lo que ahora sus médicos le sugirieron someterse a algunos procedimientos y tratamientos pendientes.



“No es nada grave”, aclaró, “pero tuve que cancelar algunas cosas para estar más cerca de casa”. En septiembre, la cantante había cancelado una serie de conciertos programados en el Caesars Palace de Las Vegas, previstos para diciembre de este año. Los espectáculos fueron reprogramados para septiembre de 2026, según confirmaron los organizadores.

Publicidad

Además, medios estadounidenses reportaron que Parton también canceló su participación en los Premios de los Gobernadores, una gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para reconocer trayectorias artísticas y aportes humanitarios.



Dolly Parton es una de las figuras más queridas y respetadas de la música estadounidense. Nacida en Tennessee, alcanzó la fama en los años setenta con éxitos como “Coat of Many Colors”, “Jolene” y “I Will Always Love You”, canción que años después se convertiría en un himno global gracias a la voz de Whitney Houston.

Con más de 60 años de carrera, Parton ha sido no solo una pionera en la industria musical, sino también una defensora de la educación, la lectura infantil y diversas causas sociales. Su fundación, Imagination Library, ha donado millones de libros a niños de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, ha recibido innumerables reconocimientos, entre ellos 11 premios Grammy, un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Publicidad