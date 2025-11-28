¿Quiénes serán los invitados al concierto de J Balvin en Medellín? Dicen que son más de 18 artistas

Medellín se prepara para vivir un evento musical que promete ser histórico y marcar un hito en la escena urbana global. El próximo 29 de noviembre de 2025, J Balvin, considerado uno de los cantantes colombianos más importantes de la actualidad, regresa a su casa, el Estadio Atanasio Girardot, para ofrecer una presentación que ya ha agotado todas sus entradas. La expectativa es máxima, especialmente tras los rumores que apuntan a una constelación de estrellas invitadas.

Fuentes cercanas, incluido su amigo DJ Pope en una entrevista reciente, han alimentado la especulación de que el concierto contará con más de 18 artistas en el escenario. Esta cifra, poco común para un solo show, augura un espectáculo maratónico que, según los rumores, se extendería por aproximadamente seis horas, comenzando a las 8:00 p.m. y culminando a las 2:00 a. m..



Estos serían los artistas invitados al concierto de J Balvin en Medellín

Aunque ni J Balvin ni su equipo han confirmado oficialmente la lista de acompañantes, la magnitud del evento ha desatado una ola de filtraciones y conjeturas en redes sociales sobre quiénes podrían subir al escenario de 'Made in Medellín'. Se espera que asistan figuras tanto nacionales como internacionales.

Entre los nombres de artistas urbanos que, según la lista filtrada, podrían hacer acto de presencia, se destacan gigantes de la música latina y mundial:



Daddy Yankee

Feid

Maluma

Arcángel

Yandel

Además de estos headliners, la lista de rumores también incluye a 50 Cent, Tito el Bambino, Reykon, De la Ghetto, y el dúo Joel y Randy. Los fans esperan que, si bien la lista completa podría ser extensa, al menos la mitad de estos artistas logre presentarse en el Atanasio Girardot.



En cuanto al talento local, la escena colombiana promete ser protagonista. Además de Feid y Maluma, se especula con la presencia de Karol G. De hecho, Ryan Castro, conocido como ‘El Cantante del Guetto’, es uno de los nombres que ha confirmado su participación en el evento, aunque lo hizo durante un concierto reciente en Estados Unidos.



Se rumora fuertemente la posibilidad de que Dua Lipa, Arcángel y Yandel hagan una aparición, dado que los tres estarán ofreciendo conciertos en Bogotá entre el viernes y el sábado cercanos al show de Balvin. Otro nombre que siempre despierta el deseo de los seguidores es el de Bad Bunny.



Nueve artistas paisas confirmados

En un gesto que subraya la conexión de J Balvin con el ecosistema artístico de su ciudad, se ha confirmado una parte especial de la lista de invitados, aunque no como performers principales, sino como figuras VIP.

Se trata de nueve jóvenes artistas pertenecientes al programa Medellín Music Lab, quienes serán invitados VIP al concierto de Balvin el 29 de noviembre. Esta oportunidad se concretó gracias a una alianza con la Fundación Vibra en Alta y el propio artista. Estos talentos locales participaron previamente en el reto creativo global “¿Dónde está Jose?”, un trend lanzado por el equipo de Balvin en agosto de 2025 que invitaba a escribir letras originales sobre una pista propuesta.

De los 275 jóvenes de la cohorte 2025 de Medellín Music Lab, 40 enviaron su propuesta. Nueve de ellos fueron seleccionados para grabar su canción en un estudio profesional y recibieron una pieza audiovisual personalizada. Tres meses después de esa experiencia, han sido invitados a la presentación.



Más detalles sobre el concierto

El concierto de J Balvin en el Atanasio Girardot no solo es notable por la posible cantidad de invitados y su duración, sino por el significado de su regreso y la infraestructura prometida.

Después de seis años de ausencia en los grandes escenarios de su ciudad natal, Balvin vuelve a casa con un show que apunta a ser histórico. El evento ha sido bautizado como “Ciudad Primavera” y estará equipado con un montaje de nivel mundial. Para que todos los asistentes disfruten del espectáculo de principio a fin, el concierto contará con un escenario 360.

La extensión y el contenido del show prometen ser exhaustivos, cubriendo un repertorio que abarca más de 10 años de carrera de éxito que lo llevaron a la fama mundial y a trabajar con artistas internacionales de alto calibre. Como detalle extra, se ha confirmado que el influencer Westcol será el encargado de transmitir parte del backstage y compartir con algunos de los artistas invitados a través de su canal de Kick.

Este regreso a Medellín es una promesa de un evento inolvidable de talla internacional, y la combinación de leyendas urbanas rumoreadas, talento local emergente y una producción de seis horas de duración, consolida el concierto de J Balvin como una cita ineludible en el calendario cultural de 2025.

