Mariana Pajón y su esposo confirman el nacimiento de su primer hijo: primera foto del bebé

La noche del viernes 28 de noviembre de 2025 marcó el nacimiento del primer hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard. La noticia fue confirmada por la campeona olímpica y su esposo, quienes compartieron el primer retrato del bebé en redes sociales. Los dos aparecieron en su perfil de Instagram mostrando al recién nacido en una imagen discreta, en una cuna, y anunciando que se llamará Théo Pelluard Pajón.

Según información oficial, el bebé nació en una clínica de Medellín. La publicación indica que la deportista dio a luz la noche del 28 de noviembre, mide 51 centímetros y pesa 3,8 kilogramos. La fotografía lo muestra descansando en su cuna, vestido con un suéter blanco y pantalón verde tejido, junto al mensaje “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”.



Mariana Pajón había anunciado embarazo en junio de 2025

La pareja había anunciado su embarazo en junio, en un video donde aparecían montando bicicletas mientras armaban una bicicleta infantil con el número 220, símbolo de su futuro hijo. Ese formato creativo y emotivo les sirvió para compartir la noticia y, en julio, revelaron que esperaban un niño cuando completaron la bicicleta en tonos azules. "Un latido de corazón más en esta familia 🤍 Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici 🚲, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino 🌈🐣. 120🫶🏼100 ‎ = 220", escribió Mariana Pajón en sus redes sociales.



Durante la espera, Mariana Pajón compartió su experiencia con seguidores. En redes expresó: “Amo ver mi pancita crecer” y dejó mensajes íntimos como este: “Cada día estamos más cerquita de conocernos… ya empiezo a extrañar tus pataditas”.



La pareja inició su relación en 2012 tras conocerse en competencias internacionales de BMX, se casó en 2017 y en 2018 Vincent obtuvo la nacionalidad colombiana. Ahora, son los padres de un pequeño. "Ay divinoooooooo!! Felicitaciones por ese príncipe hermoso 👏🏼👏🏼👏🏼 disfrútenlo mucho", "Dioooo míooooo, qué angelito tan hermosooo 😍😍😍 Bendiciones infinitas en este nuevo camino lleno de amor", "Bienvenido a ese plano, Théo. Qué linda familia escogiste 😍❤️🥰 muchas felicidades a los 3, les deseo mucha felicidad y amor en familia, que disfruten esos momentos 🙏🫶✨" y "Omg 😍😍😍 hola, bebé. Bienvenido, te amamos 😍😍😍😍 Felicidades a nuestra campeona @marianapajon y su esposo", fueron algunos comentarios de seguidores en redes sociales.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL