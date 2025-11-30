En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Mariana Pajón y su esposo confirman el nacimiento de su primer hijo: primera foto del bebé

Mariana Pajón y su esposo confirman el nacimiento de su primer hijo: primera foto del bebé

La fotografía lo muestra descansando en su cuna, vestido con un suéter blanco y pantalón verde tejido: “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”, escribió la deportista.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de nov, 2025
Mariana Pajón y su esposo confirman el nacimiento de su primer hijo -
Instagram: @marianapajon

