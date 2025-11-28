En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: Pedro y Lina abandonaron el juego por una lesión, hasta Andrea Serna lloró

Desafío Siglo XXI: Pedro y Lina abandonaron el juego por una lesión, hasta Andrea Serna lloró

En el Desafío Siglo XXI se vivió un emotivo momento con la salida de Pedro y Lina, que sacó lágrimas a más de uno.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad