Desafío Siglo XXI: Pedro y Lina abandonaron el juego por una lesión, hasta Andrea Serna lloró

Un nuevo momento inesperado llegó al Desafío Siglo XXI, programa que no para de sorprender a desafiantes y televidentes. En el capítulo 101 se esperaba el desarrollo de un nuevo Desafío a Muerte en el Box Negro entre cuatro parejas, pero debido a la lesión de un nuevo participante, hubo un cambio de último minuto que dejó a todos sorprendidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Anteriormente el equipo Neos estaba enfrentando momentos complicados por una lesión que sacó a Lina de la ciudadela. En medio de la tristeza, a primera victoria llegó al equipo y eso había recargado un poco a los participantes. Finalmente, la participante regresó a Playa Baja con un cabestrillo y les indicó a sus compañeros que la movilidad en su brazo estaba bastante reducida, a pesar de eso, ella consideraba que podía estar lista para competir en el Box Negro en la noche.



Andrea Serna da triste noticia a los participantes

Sin embargo, el llamado de Andrea Serna a los equipos llegó antes de lo esperado, ya que normalmente los Desafíos a Muerte se lleva a cabo en las noches. "Desafiantes, tenemos algo de carácter urgente, así que les voy a pedir que salgan ya y que lleguen a este punto de la ciudadela", les dijo.

En todas las casas las palabras de la presentadora causaron revuelo y muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado. "Como saben estamos a la espera del resultado de la revisión médica, el dictamen para Lina. Lina, siento mucho tener que transmitir esta noticia pero no puedes continuar con nosotros en esta competencia".



La desafiante de Neos inmediatamente empezó a llorar y le pidió perdón a Pedro, su pareja, entendiendo que si ella abandonaba el juego también lo haría él. "Pedro, yo sé que tú tenías más. Yo lo quise dar todo" y también le pidió perdón a todos los del nuevo equipo y hasta Valkyria, quien la convocó en las calles de Colombia.



"Quiero darle gracias a todos, de verdad que yo pensé que llegar aquí con un equipo nuevo, que venía a invadir su espacio o frenar su avance, una persona que no había sufrido lo que ustedes porque yo me he visto absolutamente todos los capítulos de ustedes y realmente cambiaron totalmente mi forma de pensar del Desafío, descubrí que aquí no solo son competidores sino que también son humanos, tienen un corazón gigante", les dijo a todos los desafiantes antiguos.

Publicidad

Pedro, por su parte, expresó que "sé que mi compañera quería dar más, pero por cuestiones de salud no puede. Estoy tranquilo, con la confianza que me dio el grupo y todos acá, en todos los Box intenté dar mi mejor versión, demostrarle a Colombia que en Palenque hay personas con mucho talento, con hambre de salir adelante. Dios lo quiso así y hay que aceptarlo".

En medio del momento, hasta Andrea Serna tuvo que limpiarse las lágrimas por la situación y es que la salida de Pedro y Lina conmovió a muchos con lágrimas y voz entrecortada. El mismo Kevyn, capitán de Neos, casi no pudo hablar por las lágrimas y los demás competidores le dieron ánimos para que hablara. "Son poquitos los días que nos venimos conociendo pero hay personas con las que uno se siente identificado, como con Pedro. Es una excelente persona, espero que todo se le cumpla, sé las ganas que tenían de estar acá, luché mucho para que ganáramos desde el principio, para que nos acopláramos como familia".

Publicidad

Anteriormente Neos ya había perdido a la pareja de Mencho y Cristian por una lesión del bogotano, lo que llevó al regreso de Kathe y Roldán. En esta ocasión, como Mencho y Cristian no podían regresar y Lina y Pedro estaban sentenciados a muerte, lo que se determinó es que no se levaría a cabo el Desafío a Muerte y ellos serían los eliminados del ciclo. Con esta situación, Kathe y Roldán, Tina y Julio, Valkyria y Gio, los ostros sentenciados, se salvaron de una batalla en el Box Negro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL