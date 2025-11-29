Dua Lipa canta 'Antología' en Bogotá y rinde homenaje a Shakira ante miles de fans: VIDEOS

El viernes 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Dua Lipa desató una ola de emoción entre sus seguidores en Bogotá al sorprenderlos con una versión en vivo de 'Antología', uno de los más emblemáticos himnos de Shakira. En plena gira Radical Optimism Tour, la cantante británico-albanesa no solo desplegó su repertorio lleno de éxitos como 'Break My Heart' y 'Be The One', sino que dio un paso más allá al rendir homenaje a la música colombiana.

La expectativa creció durante los días previos. Como parte de su dinámica al visitar América Latina, Dua Lipa había prometido rendir tributo a la música local en cada ciudad. En Santiago sorprendió con 'Tu falta de querer' de Mon Laferte; en Buenos Aires, con 'De música ligera' de Soda Stereo; y en Lima, con 'Cariñito', de la música criolla peruana. Bogotá no fue la excepción, y los rumores sobre cuál sería el elegido generaron conversación: se especuló con temas de J Balvin, Karol G, Juanes… hasta Shakira apareció en el radar.



Dua Lipa cantó "Antología" de Shakira en su concierto en Bogotá

Un clip viral grabado durante la prueba de sonido avivó aún más el ambiente: se escuchaba claramente a Dua Lipa ensayando 'Antología'. Así, cuando la artista tomó el micrófono e invitó al público a unirse con la frase “Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, se redibujó el momento como una conexión cultural muy esperada.



El instante fue captado tanto en video como en vivo. En los registros que circularon por redes y medios, se veía a Dua Lipa con una pronunciación pulida, evidente emoción y una voz que se entrelazaba con el coro del público. Cada frase del tema de Shakira fue coreada a viva voz por miles de almas presentes en el Campín, algo que amplificó la intensidad del momento.



Las cámaras capturaron a la estrella británica reflexionando sobre su conexión con Shakira: “Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”, expresó antes de comenzar.

La respuesta del público fue inmediata. Un estremecimiento recorrió la multitud al escuchar cada palabra: canciones en español habían sido parte del repertorio latino americano de Dua Lipa, pero 'Antología' significó un puente más emocional. El fervor estalló cuando muchos coristas espontáneos se adueñaron del micrófono, con lágrimas, sonrisas, abrazos y gritos resonando en amplios sectores del estadio.

Las redes sociales se convirtieron en un reflejo del clima. Videos compartidos por redes sociales ilustraban la intensidad del momento. Durante su show en Bogotá sorprendió al público cantando ‘Antología’ de Shakira, regalando un momento mágico que todos recordarán. Usuarios describieron la sensación como "una experiencia religiosa" al tener a Dua Lipa tan cerca mientras entonaba esas primeras estrofas.

"Qué bella interpretación de la canción y vocalización del idioma. Muy linda 🔥👏", "Dua confirmando que la reina de Colombia es Shakiraaaa🔥", "Tenía que ser esa canción 😍😍😍😍", "que esta mujer interprete una canción en una lengua que no es su natal, demuestra la artista que es. QUÉ NIVEL @dualipa 👏", comentaron fanánticos de Dua Lipa.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

