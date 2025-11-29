En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Dua Lipa canta 'Antología' en Bogotá y rinde homenaje a Shakira ante miles de fans: VIDEOS

Dua Lipa canta 'Antología' en Bogotá y rinde homenaje a Shakira ante miles de fans: VIDEOS

Se especuló que la artista sorprendería a los colombianos con alguna canción de J Balvin, Karol G, Juanes y hasta Silvestre Dangond. Finalmente, se quedó con un tema icónico de Shakira.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Dua Lipa canta 'Antología' en Bogotá y rinde homenaje a Shakira ante miles de fans: VIDEOS
Dua Lipa se roba el show en Bogotá al cantar ‘Antología’ de Shakira -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad