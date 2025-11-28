En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Beéle anuncia octava fecha en el Movistar Arena: récord histórico

Beéle anuncia octava fecha en el Movistar Arena: récord histórico

El artista barranquillero sigue agotando fechas en el Movistar Arena de Bogotá. Recientemente le rindió homenaje a Shakira en uno de sus shows.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de nov, 2025
Beéle
Beéle sigue rompiendo récords en el Movistar Arena -
Foto: TuBoleta

