Beéle anuncia octava fecha en el Movistar Arena: récord histórico

En un año marcado por giras multitudinarias, lanzamientos sorpresivos y regresos históricos al escenario, pocos artistas colombianos han logrado un impacto tan contundente como Beéle. El cartagenero de 22 años, que en menos de un lustro pasó de componer canciones en su cuarto a posicionarse como una de las voces más reproducidas del país, acaba de confirmar su octava fecha en el Movistar Arena de Bogotá, un logro que consolida su estatus como uno de los fenómenos musicales más influyentes de la nueva generación.

El anuncio, hecho a través de sus redes oficiales y confirmado por el recinto capitalino, llega después de múltiples sold-outs consecutivos que han sorprendido incluso a la industria. El evento será el próximo 20 de diciembre y se espera que, como en cada presentación previa del artista, supere expectativas de asistencia.



Precios para la octava fecha de Beéle en el Movistar Arena

La confirmación de una octava noche en el Movistar Arena es, en sí misma, un hito. No solo porque el número de funciones supera al de artistas internacionales que suelen ocupar el escenario capitalino, sino porque ocurre en un contexto en el que la demanda sigue creciendo sin señales de agotamiento. Además, el concierto se anunció e inmediatamente inició la venta de boletería en TuBoleta.

De acuerdo con la información oficial del recinto, estas son las localidades y precios habilitados para esta nueva fecha:



Precios de boletería (Precio + Servicio):

Platea – $209.000 + $37.400

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) – $279.000 + $49.900

Piso 2 (206 - 214) – $249.000 + $44.500

Piso 3 (307 - 313) – $189.000 + $33.800

Piso 3 (303 - 306 & 314 - 317) – $149.000 + $26.600

Tribuna Fan Sur – $409.000 + $73.100

Tribuna Fan Norte – $409.000 + $73.100

Beéle está construyendo un espectáculo que crece función tras función. Su puesta en escena, con banda en vivo, refuerzos de percusión caribeña, visuales expansivos y una narrativa que viaja entre sus éxitos iniciales y su madurez artística actual, ha recibido elogios tanto del público como de críticos culturales.

La octava fecha llega, además, en el mejor momento posible. Beéle no solo vive un ascenso local extraordinario, sino que también expande su presencia internacional con colaboraciones estratégicas, apariciones en listas globales y acercamientos con artistas de talla mundial.

Desde su aparición en 2019 con 'Loco', Beéle se ha mantenido en rotación constante en plataformas digitales y emisoras nacionales. Su estética audiovisual —ya reconocida por marcas, festivales y directores—, sumada a un sonido que fusiona pop urbano, dancehall, ritmos del Caribe y sensibilidad melódica, lo han ubicado como una figura clave del relevo generacional. Esta combinación ha sido central para que canciones como 'Si Te Interesa', 'Barranquilla Bajo Cero', 'De 100 a 0' o 'Santorini' logren acumulaciones multimillonarias en reproducciones.



Beéle homenajeó a Shakira en el Movistar Arena

Beéle interpretó en vivo 'Hips Don’t Lie' de Shakira, sorprendiendo a miles de asistentes que no esperaban este guiño a la artista más importante de la música latina contemporánea en su más reciente concierto en el escenario bogotano. La interpretación no solo encendió el Movistar Arena, sino que además circuló ampliamente en redes y medios, reforzando su vínculo artístico con Shakira y su presencia en esta celebración histórica.

Cabe resaltar que el barranquillero participó en la celebración de los 20 años de 'Fijación Oral', el icónico álbum de Shakira. Beéle fue uno de los artistas invitados al video homenaje oficial, cantando con ella una nueva versión de 'Hips Don’t Lie' , un gesto que lo posiciona directamente en la conversación global sobre el legado de la barranquillera.

La octava fecha en el Movistar Arena no es solo un logro comercial: es la evidencia de un artista que está transformando el mapa del pop urbano colombiano. Con su participación en el aniversario de Fijación Oral, sus múltiples sold-outs y una base de fans en crecimiento constante, Beéle se acerca a 2026 como una figura central del panorama musical latino. La octava fecha es, quizá, solo el comienzo de una nueva etapa.

