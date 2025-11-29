La poderosa exconcursante del Desafío que ahora participará en Exatlón Estados Unidos

El Desafío es uno de los programas más queridos por los colombianos y, a lo largo de sus ediciones, ha contado con competidores que han dejado huella en la arena y que hoy siguen destacándose en sus deportes.



Ese es el caso de Kelly Rios, mejor conocida como Guajira, quien recientemente llamó la atención de los fanáticos tras anunciar su participación en el programa estadounidense Exatlón, donde buscará dejar en alto el nombre de Colombia.

Guajira, oriunda de Dibulla, se dio a conocer en El Desafío The Box 2023, donde llegó hasta la final, siendo superada por Aleja, quien se llevó la copa. Posteriormente, se destacó como refuerzo del participante Kevin, con quien logró levantar la copa y ganar el título. Recientemente, la participante también confirmó su relación con Kevin, quien actualmente forma parte del equipo Neos, en la más reciente etapa del 'Desafío siglo XXI' y es seguido por los televidentes todas las noches en el canal Caracol.

Ahora, la abogada de profesión se prepara para enfrentar un nuevo reto en Exatlón Estados Unidos, donde competirá en el equipo rojo junto a Óscar Muñoz 'Olímpico', también exparticipante y ganador de El Desafío Super Humanos, quien conquistó el corazón de muchos colombianos durante su paso por la televisión nacional en los años 2018, 2021 y 2024.

Ambos se enfrentarán al equipo azul, integrado por Johanna Gómez, apodada como 'La Flaca', otra participante destacada del año 2023, reconocida por su agilidad, equilibrio, puntería y estrategia en las competencias.

Este anuncio ha generado gran expectativa entre el público colombiano, que disfrutó el paso de estos competidores por Caracol Televisión y ahora espera que demuestren todo su talento y potencial a nivel internacional.

¿De qué se trata Exatlón?

Exatlón, originario de Turquía, es un reality de competencias extremas que ha conquistado a la audiencia internacional y se transmite en países como México, Estados Unidos, Rumania, Brasil, Alemania, Eslovenia y Hungría. El programa combina pruebas físicas exigentes, circuitos de alto rendimiento y desafíos de velocidad, puntería y resistencia, donde atletas profesionales y celebridades deben demostrar su capacidad bajo condiciones de alta presión.

En Estados Unidos, la producción se transmite por el canal Telemundo y se ha consolidado como uno de los programas más destacados de la cadena. Esta estructura convierte a Exatlón en una plataforma única para visibilizar el talento de quienes participan y en una ventana de proyección internacional. "¡Bienvenida a #ExatlonEEUU! Que este nuevo sueño sea solo el comienzo de grandes momentos rojos", comentó Telemundo en la publicación de Guajira.

Durante su edición anterior, Exatlón Estados Unidos All-Stars, los ganadores fueron, el cubano Briadam Herrera y la mexicana Susana Abundiz, cada uno en su categoría correspondiente.

Para Guajira, Olimpico y La Flaca, Exatlón representa no solo un nuevo reto, sino también la oportunidad de mostrar sus capacidades en un escenario internacional, demostrar su nivel competitivo, y abrirle las puertas a competidores del país en pruebas de alto rendimiento.

