El impresionante cambio de Sebastián Yatra: con estas fotos, sube la temperatura

Sebastián Yatra se ha convertido en uno de los cantantes colombianos más queridos por las fanáticas, no solo por sus canciones, sino también por su apariencia física. No por nada la IA lo ubica entre los 10 hombres más guapos de Colombia. Sin embargo, en cuestión de tres meses, el paisa modificó radicalmente su cuerpo gracias a un reto.

A sus 29 años, el cantante colombiano se convierte en el protagonista de la más reciente portada de Men's Health España, una de las revistas masculinas sobre moda, salud y relaciones más vendidas en el mundo. Constantemente esta publicación invita a importantes figuras del medio del entretenimiento a asumir un reto de entrenamiento para convertirse en su portada.

Sebastián Yatra aceptó el reto en marzo de 2024 y reaparece en la portada a finales de mayo con un cuerpo envidiable y que está dando mucho de qué hablar. "Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien", aseguró el colombiano.

¿Cómo consiguió Sebastián Yatra su nueva figura?

En este proceso de transformación, Sebastián Yatra estuvo asesorado por el director técnico del Reto y experto en fitness, Aarón Santos, y el nutricionista clínico y deportivo en alto rendimiento Roberto Oliver Bolívar. Ellos fueron los encargados de someter al colombiano a un estricto entrenamiento y dieta para lograr un cuerpo de "superhéroe".

Según detallaron, el entrenamiento físico estuvo lleno de fuerza, cardio y disciplina, mientras que la alimentación del cantante se basó en una dieta libre de ultraprocesados y rica en proteínas e hidratos de carbono y grasas de calidad.

La conclusión del reto, Yatra bajó 7 kilos, perdiendo grasa acumulada, pero ganando músculo, quitó centímetros a su cintura, pero sumó al perímetro de su brazo. Pero el camino no fue nada fácil, el mismo cantante señaló que estuvo a punto de desistir del reto.

"Desatiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco. Estuve en Islandia grabando el vídeo de 'Akureyri', y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m... Pero en un momento dado pensé: 'Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada'. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo", confesó.

Finalmente, Sebastián Yatra aseguró que tras este cambio físico no está dispuesto a dejar atrás el entrenamiento. "Tengo más claro que nunca que si dejo a un lado el cuidarme en lo físico, también dejo de cuidarme en muchas otras cosas".