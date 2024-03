El peculiar regaño que Karol G le dio a Feid: "La mujer lo gobierna"

La relación de Karol G y Feidsigue dando de que hablar después de que la intérprete de 'Provenza' recibiera el premio a la Mujer del Año 2024 por Billboard. En video quedó registrado el momento en el que la artista paisa, casi inconscientemente, regañó a su pareja sentimental actual.



El peculiar incidente ocurrió durante el evento de los Billboard's Women in Music 2024, en el cual Karol G recibió el reconocimiento como Mujer del Año. La cantante colombiana mostró agradecimiento por el galardón y durante la velada fue acompañada personajes como Sofía Vergara, Katy Perry y su actual pareja, Feid.

A la pareja se le vio muy enamorada en la ceremonia, pero, durante un encuentro con la cantante brasileña Luisa Sonza, Karol G le metió un 'jalón de orejas' a su acompañante. "Salomón, salude", se le escucha decir en un video a la cantante paisa, quien tuvo una breve conversación con Sonza en la cual le resaltó lo hermosa que se encontraba esa noche.

"¡Ay no! Llena de drama y acción, ¡esa presentación épica! Quiero más", destacó una seguidora.

"Quien lo ve dizque todo malote y la mujer lo gobierna con dos palabras", añadió otro usuario de X.

El comentario parece no haber afectado a Feid, puesto que, horas más tarde, reposteó una serie de fotos que compartió 'la Bichota' en donde se ven tomados de la mano. "Queen of my life", le escribió el cantante del género urbano.

Karol presentándo a Feid como Salomón a Luisa 😭😭😭😭pic.twitter.com/vmqUcC0XkV — Dayana Núñez🇵🇦 (@Dayana041419) March 7, 2024

Karol G y su discurso inspirador como Mujer del Año: "Paré de intentar ser perfecta para todos"

Karol G recibió el premio Mujer del Año 2024 en medio de los Billboard Women In Music. Al recibir el premio, La Bichota impactó a las mujeres presentes y a sus seguidoras al dar un discurso inspirador.

"Decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí. Descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón", expresó la artista.