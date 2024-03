Karol G y su discurso inspirador como Mujer del Año: "Paré de intentar ser perfecta para todos"

Karol G recibió el premio Mujer del Año 2024 en medio de los Billboard Women In Music. La Bichota ha sido reconocida no solo por su impacto en la industria musical internacional con éxitos en español, sino también por el mensaje empoderador que transmite a las mujeres.

Precisamente, al recibir el premio, La Bichota impactó a las mujeres presentes y a sus seguidoras al dar un discurso inspirador en el que, además, reveló tres claves de su éxito.

"Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa, que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. Creía que (la música) no era para mí por todas esas veces que me dijeron que no lo podía lograr", empezó diciendo.

Carolina Giraldo señaló que estuvo a punto de 'tirar la toalla' muchas veces ante las negativas que recibía y los obstáculos que le impedían emprender en una industria y un género liderado por hombres.

"Decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí. Descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón".

Karol G reveló tres pasos fundamentales del éxito en su vida

La cantante colombiana resaltó que para cambiar su entorno llevó a cabo tres pasos elementales, los cuales considera que potenciaron su camino al éxito.

"Uno, paré de intentar ser perfecta para todos, me acepté como persona, fue algo que me costó mucho tiempo, dejar de esconder las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades".

"Número dos, ignoré por completo, y aún sigo ignorando por completo, los comentarios de 'es que ella se lo debe a este' o 'no hubiera sido si no fuera por'. Y dejar de buscarle la justificación a los logros y éxitos de una mujer. No, uno no tiene que demostrarle nada a nadie cuando en el corazón sabe lo que se ha matado para conseguir todo lo que ha tenido que conseguirse en la vida".

"Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganarme, sino el respeto a mí misma, trabajar duro al punto en el que me viera y admirara a la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar en mi voz, en mis destrezas físicas, tener claro qué es lo que quería comunicar, cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio, de verdad prepararme para ser lo mejor y cuando yo me viera y dijera "qué dura, qué grande'", aseguró.

Finalmente, Karol G destacó que todo su trabajo, esfuerzo y caídas la han convertido en una verdadera Bichota. "Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón. Las cosas más difíciles hoy las agradezco, porque me han hecho la persona que soy. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas y un montón de corazones".