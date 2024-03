Karol G recibió el premio a Mujer del Año 2024 por Billboard: "Sigan su corazón"

Karol G ya es, oficialmente, la Mujer del año 2024 para Billboard. La artista paisa se convirtió en las últimas horas en la primera artista de habla hispana en obtener el honor de este nombramiento en medio de los Premios Billboard Women In Music 2024.

El impacto de La Bichota en el último año con su álbum Mañana será bonito, lleno de canciones que empoderan a las mujeres, ha logrado que el nombre de Karol G sea reconocido a nivel internacional y que su poderoso mensaje sea replicado en importantes espacios como estos.

Según Hannah Karp, directora editorial de Billboard, "con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza”. Agregó que "ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año".

Por su parte, Karol G asistió a la gala con un espectacular vestido ceñido a su figura, brillante, escote profundo y detalles brillantes. Look que completó con su cabello en tonos pastel y recogido, así como un maquillaje bastante natural.

"Estoy muy emocionada. Desde el día en que me dieron la noticia de que iba a ser la Mujer del Año he estado soñando con esta noche todos los días. Esto es muy significativo, es un honor, es muy especial hacer parte del trabajo de tantas mujeres. Esta es una cosa de una vez en la vida y yo la conseguí, estoy muy orgullosa por eso", expresó la cantante colombiana momentos antes de recibir el premio.

El inspirador discurso de Karol G como Mujer del Año 2024 en Billboard

Karol G además tuvo un momento sobre el escenario para presentarse en vivo ante todos los asistentes al evento una versión en salsa de su canción Amargura.

"Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música", expresó al recibir el premio de manos de su connacional Sofía Vergara.

La Bichota recalcó que "decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón".

"Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón. Las cosas más difíciles hoy las agradezco, porque me han hecho la persona que soy, no veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas y un montón de corazones", concluyó.