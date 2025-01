Emilia Pérez, la polémica película que lidera las nominaciones de los Golden Globes 2025

Este domingo 5 de enero arranca la temporada de premios de Hollywood con los Globos de Oro o Golden Globes liderados por el musical Emilia Pérez, la cinta con más nominaciones y que, a su vez, ha causado gran revuelo en redes sociales desde su estreno.

La cinta, filmada casi totalmente en español y dirigida por el francés Jacques Audiard, narra la vida de un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer e inicia una nueva vida. Emilia Pérez llega con diez nominaciones a los Golden Globes, un récord para una producción musical o de comedia en esta premiación.

¿Qué nominaciones tiene Emilia Pérez?

Emilia Pérez tiene este domingo la oportunidad de arrancar por todo lo alto una temporada que aspira a coronar con los Óscar, el mayor reconocimiento de Hollywood.

Además de mejor película, disputa mejor dirección, y las categorías de actuación, con su protagonista, la transgénero española Karla Sofía Gascón, y las actrices de reparto Zoe Saldaña y Selena Gomez.

"La favorita de lejos es Emilia Pérez", dijo a AFP Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline. "Creo que tiene ese toque internacional y acaba de arrasar en las premiaciones europeas".

La apuesta de Netflix para esta temporada comenzó su camino en busca de la gloria de Hollywood en marzo en el festival de Cannes, donde ganó el premio del jurado. En esta oportunidad se medirá en la categoría de musical/comedia con el explosivo éxito Wicked, la emocional Anora, el triángulo amoroso del tenis Desafiantes, la búsqueda por las raíces en Un dolor real y el terror corporal de La sustancia, con Demi Moore.

La película también competirá por la mejor película internacional, en donde figura la brasileña Aún estoy aquí, de Walter Salles, sobre la desaparición de un diputado durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Otras películas nominadas

Wicked, la adaptación del exitoso musical de Broadway, llega con cuatro nominaciones, entre ellas las de sus protagonistas, la sensación del pop Ariana Grande y la ganadora del Tony, Cynthia Erivo.

Además, entre las más nominadas también están The Brutalist, Anora y La Sustancia le siguen como otras de las cintas con más nominaciones. En cuanto a series, The Bear, Only Murders in the Building y Shogun son algunas de las favoritas.

Sobre las personalidades que más figuran entre los nominados están: Selena Gomez, Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Demi Moore, Dwayne Johnson, Elton John, Gal Gadot, Nicolas Cage, Salma Hayek, Vin Diesel, Viola Davis y Zoë Kravitz, entre otros.

¿Dónde ver los Golden Globes 2025?

La premiación iniciará a las 5:00 de la tarde (hora California) del domingo 5 de enero; lo que quiere decir que en Colombia iniciará a las 8:00 de la noche y se podrá ver a través de televisión abierta o plataformas de streaming.

Según la hora indicada, estos son los horarios en América Latina en los que se podrá ver en vivo los Globos de Oro:



México: 7:00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Argentina, Chile y Uruguay: 10:00 p. m.

Los Golden Globes en vivo se podrán ver en Colombia a través de la señal de TNT. En plataformas de streaming, en Estados Unidos estará disponible en Paramount+ y en Colombia y otros países de la región a través de Max.