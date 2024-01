Entrenadores de La Voz Kids revelan por qué no pueden evitar las lágrimas en las audiciones a ciegas

Todo un carrusel de emociones son las audiciones a ciegas en La Voz Kids , de Caracol Televisión, el concurso de canto para niños que cada noche emociona a participantes, sus familias, entrenadores y televidentes con las historias de los pequeños artistas que llegan al escenario para sorprender con su talento.

Cada noche, en cuestión de segundos, los entrenadores pueden pasar de la risa al llanto con las presentaciones de los niños. Además de sus voces, las historias de los participantes logran tocar a Andrés Cepeda, Greeicy y Aleks Syntek, quienes a su vez revelan ante los televidentes su lado más humano y sensible.

"Es inevitable para mí en muchas de las ocasiones en las que los veo en el escenario con esas ganas, con ese sueño, con ese anhelo en sus ojitos de seguir este camino", reconoció la cantante caleña Greeicy.

La intérprete de Los besos señaló que "además de conocer a los niños vemos a los padres que los acompañan, los apoyan y que todos sabemos que tener el apoyo de los padres de uno en un momento en el que uno está soñando y descubriendo el mundo es todo".

Por su parte, para Andrés Cepeda que se le escapen algunas lágrimas en medio de las audiciones "es normal porque son chiquitos que vienen con sus ilusiones, su ternura, su inocencia y su autenticidad y uno no puede ser ajeno a lo que nos hacen sentir los participantes con sus familiares y sus historias".

Aleks Syntek, el entrenador mexicano que ha sorprendido a los pequeños con su particular conexión con películas y canciones infantiles, asegura que su parte favorita de las audiciones a ciegas ha sido conocer las historias de los participantes.

"Para mí es expresión, eso es lo que he pedido a los niños, que me expresen. No que canten afinados, que me muevan algo, que me conecten porque esos son los que al final van a conquistar al público", aseguró.

Todavía quedan varias noches en las que las audiciones a ciegas seguirán sorprendiendo y conmoviendo a los entrenadores y televidentes con el talento y las historias de los pequeños que sueñan con ser cantantes.