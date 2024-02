¿Diana Celis le lanzó otra indirecta a Epa Colombia y su nueva novia?

Aunque la relación amorosa entre Diana Celis y Epa Colombia terminó a inicios del año 2022, en redes sociales algunos usuarios siguen relacionándolas. Recientemente, un video publicado por la futbolista revivió polémicas con la empresaria bogotana.



En una publicación en su perfil de TikTok, Diana Celis aseguró que "gracias mi silencio tu relación 'estable' sigue siendo 'estable" y añadió unos emoticones de caras llorando de risa. De fondo, la futbolista está haciendo algunos trucos con el balón.

Son tan solo 8 segundos los que dura el video de Celis, pero en redes sociales eso fue suficiente para que los internautas armaran toda una polémica en torno a Epa Colombia y su nueva relación. Muchos aseguran que las palabras de la futbolista están dirigidas a su expareja.

Los comentarios se dividen entre quienes relacionan el contenido con Epa Colombia y quienes le piden a Diana Celis que "supere" a su expareja. Otros también dicen que, tras casi dos años del fin de esa relación, es posible que la futbolista esté enviando un mensaje a otra persona.



"El que entendió, entendió", "ya es hora de superar las cosas", "ten un poco de consideración con la que va a ser mamá", "ella sabe cositas", "que hable, que se encienda lo que se tenga que encender", "Epa es terrible", "una indirecta muy directa", se lee en varias de las reacciones al video que supera las 500 mil reproducciones.

En la actualidad, Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, tiene una relación estable con Karol Samantha, con quien está esperando a su primogénita.

Por su parte, Epa Colombia también le habría lanzado una indirecta a Diana Celis durante el pasado concierto de Karol G en Medellín. La empresaria bogotana cantó con mucha emoción la canción Mi ex tenía razón y hasta modificó la letra.



En medio de una de las estrofas del éxito de la Bichota, Daneidy Barrera, a grito herido, se grabó mientras cantaba y aprovechó para mandarle una aparente indirecta a su exnovia. "Y me llegó una mejor, que me lo hace mejor...", entonó Epa Colombia y, de inmediato, agregó: "Y me dejó hasta embarazada".