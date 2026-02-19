En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
DESAFÍO SIGLO XXI
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
THERIANS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Eric Dane, recordado actor de Grey's Anatomy, murió a los 53 años tras un año de difícil diagnóstico

Eric Dane, recordado actor de Grey's Anatomy, murió a los 53 años tras un año de difícil diagnóstico

En los últimos meses se había conocido que la salud del actor que dio vida a Mark Sloan en Grey's Anatomy se había deteriorado.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Eric Dane
El actor Eric Dane fue diagnosticado con ELA en 2025 -
Foto: AFP

El mundo del entretenimiento se estremece al perder una de sus destacadas figuras de la pantalla. A través de un comunicado, la familia del actor Eric Dane reveló a People que el hombre de 53 años falleció este 19 de febrero, luego de casi un año luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dice el comunicado.

Últimas Noticias

  1. Gian Marco y su pareja
    Foto: @gianmarcooficial
    ENTRETENIMIENTO

    ¿Quién es la actriz colombiana que conquistó a Gian Marco, jurado de A Otro Nivel?

  2. Rata y Deisy
    Fotos: Redes sociales
    ENTRETENIMIENTO

    ¿Rata y Deisy siguen juntos? Esto respondió el finalista del Desafío Siglo XXI

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido".

Tras dar a conocer la noticia, la familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil.

Noticia en desarrollo...

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Actores Famosos

Famosos muertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad