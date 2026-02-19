Eric Dane, recordado actor de Grey's Anatomy, murió a los 53 años tras un año de difícil diagnóstico

El mundo del entretenimiento se estremece al perder una de sus destacadas figuras de la pantalla. A través de un comunicado, la familia del actor Eric Dane reveló a People que el hombre de 53 años falleció este 19 de febrero, luego de casi un año luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dice el comunicado.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido".



Tras dar a conocer la noticia, la familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL