Exestrella de Disney que dio voz a Kim Possible fue diagnosticada con cáncer

La actriz Christy Carlson Romano, de 42 años, publicó un conmovedor video en sus redes sociales en el que reveló a sus seguidores que recientemente fue diagnosticada con cáncer. La mujer reveló que se realizó unos chequeos médicos tras la muerte de su colega James Van Der Beek.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Carlson es una querida exestrella de Disney, recordada por su participación en la serie 'Even Stevens' y por haber sido la voz en inglés de uno de los personajes más importantes de las series animadas de la compañía: Kim Possible.



El diagnóstico de Christy Carlson

La actriz estadounidense señaló a sus seguidores de Instagram que, tras enterarse del fallecimiento del actor de 48 años James Van Der Beek, el pasado 11 de febrero, luego de dos años enfrentando el cáncer colorrectal, ella decidió hacerse unos exámenes médicos.

Carlson detalló que la muerte de su colega fue una llamada de atención a un tema que ella estaba ignorando. En el historial médico de su familia han existido batallas contra el cáncer. "Mis padres tuvieron cáncer. Mi madre lo superó, mi padre, lamentablemente, no; mi abuela materna tuvo cáncer de pulmón y falleció a causa de ello".



Publicidad

A pesar de ese antecedente, ella había decidido ignorar el tema y no realizarse chequeos que le pudieran dar una mala noticia; pero la muerte temprana de James la motivó a enfrentar su temor. La actriz se cometió a algunos estudios para detectar cáncer y recibió los resultados, según detalló, poco antes de irse a la Florida para filmar un nuevo proyecto.

El resultado fue positivo, señalando que afortunadamente se trataría de un cáncer detectado tempranamente. Para ampliar la evaluación y determinar el tipo de cáncer, los médicos sugirieron realizar una tomografía por emisión de positrones (PET).

Publicidad

"Ahora mismo, la noticia es que algo está pasando. Estoy nerviosa y un poco asustado (¿quién no lo estaría, verdad?). Me haré una tomografía por emisión de positrones (PET) a finales de esta semana y espero que sea algo fácil de tratar. Dudaba en publicar esto porque temía que pareciera forzado o vergonzoso. Pero decidí que era mi deber compartirlo para que la gente se haga sus chequeos preventivos", expresó.



¿Qué relación tiene con James Van Der Beek?

Carlson señaló que fue cercana a James Van Der Beek quien, al igual que ella, vivía en Austin, Texas. "Pude conocer a James Van Der Beek varias veces. Su familia es increíble; fue un pilar de nuestra comunidad en Texas", aseguró en el video.

El camino de Van Der Beek con la enfermedad comenzó en la segunda mitad de 2023, cuando recibió el diagnóstico inicial. Fiel a su estilo reservado, el actor decidió llevar el proceso de manera privada durante más de un año, revelando la noticia al público apenas en noviembre de 2024. "He estado lidiando con esto prácticamente en secreto durante un tiempo, y en el pasado, me ha resultado útil y catártico compartir las cosas públicamente", contó a People.

En sus declaraciones a medios como Business Insider, James relató que los primeros indicios fueron cambios en sus deposiciones, un síntoma que inicialmente podría parecer menor pero que es una de las señales de alerta más comunes de este tipo de cáncer. Al someterse a las pruebas correspondientes, los médicos determinaron que se encontraba en la etapa tres de la enfermedad.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL