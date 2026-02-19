Rata, del Desafío Siglo XXI, habló sobre su relación con Zambrano: "Le falta para ser un líder"

Rata y Zambrano le dieron a los fanáticos del Desafío Siglo XXI una de las finales más comentadas de este reality. Con sus respectivas duplas, Valentina y Miryan, los dos desafiantes se enfrentaron en dos diferentes pruebas para asegurar los 1.200 millones de pesos y su nombre en la copa.

Al final, cada dupla se llevó 600 millones, pero solo Zambrano logró poner su nombre en la icónica copa del Desafío. La primera prueba se llevó a cabo en el Box Negro de la ciudadela, mientras que la que definió al campeón fue una nueva travesía para los desafiantes, esta vez desde Tobia hasta Cartagena.



¿Qué opina Rata sobre Zambrano?

A diferencia de Rata, Zambrano no recibe los mismos buenos comentarios de televidentes y exdesafiantes. En un nuevo episodio de Lo Más Viral, Rata reveló cuál es la opinión con la que él salió de Zambrano, desafiante con el que compartió a lo largo de la gran parte de la competencia en el equipo Gamma.

Jose Maldonado, nombre de pila de Rata, reveló que al igual que muchos de sus compañeros tuvo diferencias con Zambrano. “Yo tuve un momento muy especial con él que fue el momento de mi capitanía. Yo me quedo con lo positivo, con lo que me aporte, su temperamento y su forma de comunicar las cosas era esa y tenemos personalidades muy diferentes".



El finalista señaló que, en su momento, no quiso darle la capitanía de Gamma a Zambrano porque, aunque lo considera un gran deportista, no estaba de acuerdo con su manera de tratar a sus compañeros.



"Por eso mismo no le cedí mi capitanía, en su momento lo hablamos, es una persona muy estratega pero le faltan ciertos detalles para ser un líder y es saber comunicar las cosas, saber llegarle a sus compañeros porque de resto para mí siempre ha sido admirado, tiene muy buena experiencia por su carrera deportiva, pero en ese momento no compartía ciertas cositas”, aseguró.

De la misma forma, Rata concluyó y aceptó que Zambrano es el actual campeón del Desafío. "El nombre en la copa nadie se lo va a quitar ... Siempre lo he respetado como atleta, siempre he salido a dar todo porque sé la calidad de atleta que es. Los dos nos tenemos ese respeto y los dos somos muy buenos".



¿Qué opina Rata de la final del Desafío?

Sin embargo, como muchos televidentes y exdesafiantes, señaló que quería otro tipo de final. "Yo hubiera preferido que el nombre en la copa fuera para el que ganara la prueba física, pero yo me quedo con todo lo bonito. Es el momento de él, él se puede sentir campeón, los dos somos campeones porque él ganó una y yo la otra".

Rata aseguró que, por su parte, "me siento campeón porque lo hice en el box y eso es lo que caracteriza al Desafío, entonces por eso salgo muy tranquilo y me siento campeón”.

