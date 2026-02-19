Rata revela todo sobre la regla que incumplió en la final del Desafío Siglo XXI: ¿fue a propósito?

Jose Maldonado, más conocido como Rata, finalista del Desafío Siglo XXI habló sin filtro sobre la última prueba de la competencia que llevó a Zambrano a convertirse en el campeón de esta temporada, la cual perdió junto a su compañera Valentina tras incumplir una regla del Desafío.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rata habló en un nuevo episodio del videopodcast Lo Más Viral tras la final del Desafío y señaló que está orgulloso de la participación que tuvo. “Logré ese objetivo de mostrar el Rata que hay como competidor y como persona” y agregó que, aunque soñaba con poner su nombre en la copa, se siente igual de campeón que su compañero por haber ganado la prueba física.



¿Por qué Rata y Valentina rompieron regla del Desafío?

Rata y Valentina ganaron 600 millones de pesos del premio final y una gran ventaja para iniciar la segunda parte de la gran final, la travesía desde Tobia hacia Cartagena. Sin embargo, esa importante ventaja se perdió luego de que la pareja incumpliera una regla de la competencia y la sanción fuera perder una hora de recorrido.

El exdesafiante detalló que todo ocurrió de una manera muy rápida que no les dio tiempo de analizar. “En ese momento acabábamos de salir de la competencia física, veníamos con la cabeza caliente, había muchos sentimientos encontrados y me dejé llevar por el momento. Las reglas las tuvimos siempre presentes, pero no se puede maquillar nada, tuvimos un error y lo aceptamos. Creemos que eso fue lo que nos impidió poner el nombre en la copa, lo aceptamos, de los errores se aprende".

Sin embargo, Rata reconoció que en el momento en que grabaron el video su compañera Valentina advirtió sobre un posible error, pero él no pensó que estuvieran cometiendo una falta. "Sí había un sentimiento de mi compañera que me dijo: 'Rata eso no se podía hacer'. Ahí yo pensé, '¿será verdad que no se podía hacer, la cagué?'".



El video en cuestión, según detalló, en ningún momento lo hicieron con la intención de faltar a las reglas, sino por agradecer a quienes los estaban transportando. "Siempre fuimos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, no pensamos en eso. Todo se malinterpretó porque el video solo era para esa persona y esa persona interpretó que lo publicaran. Era para agradecer a las personas que nos estaban llevando".



Rata detalló que incluso hoy todavía tienen dudas de qué fue lo que realmente pasó con el video, pero señaló que a lo largo del día él y su compañera estuvieron preocupados por esa situación. "Nosotros le veníamos echando cabeza", aseguró y agregó que en la noche, cuando Sebastián Martino, juez de la competencia, se apareció en su habitación entendieron que, efectivamente, habían fallado.

Publicidad

"Hicimos esa recapitulación de lo que habíamos hecho y nos dimos cuenta de que sí era una falta. Hicimos eso, sabemos que fue una falta, pero no lo hicimos a mal, lo hicimos por intentar agradecer a las personas que nos estaban transportando", señaló.

El finalista señaló que la sanción de salir una hora más tarde los molestó y afectó, pero intentaron mantener la mente positiva en la esperanza de poder ganarle a Zambrano y Miryan. "Esa rabia la convertimos en esperanza, todavía era posible, ahí no nos sentíamos derrotados, había muchas posibilidades de no perder esa ventaja”, señaló.

Publicidad

Finalmente, el día en que ambas parejas llegaron a Cartagena, Rata confesó que con su compañera tenían el presentimiento de que los habían alcanzado. “Presentíamos que ellos ya habían cogido ventaja, lo que no sabíamos es que ellos llegaron con 20 minutos de anticipación”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL