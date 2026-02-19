EN VIVO 🔴 Premios Lo Nuestro 2026: ganadores, presentaciones y colombianos destacados

La música latina se viste de gala este jueves 19 de febrero de 2026 porque los Premios Lo Nuestro 2026 celebran su edición número 38 con una gala cargada de estrellas. Estos importantes galardones se realizan anualmente para celebrar lo mejor de la música latinoamericana y esos artistas que nos representan ante el mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Bajo el lema "Honrando lo que somos", la ciudad de Miami recibe a la élite de nuestra música en una noche que promete ser histórica. El epicentro del ritmo latino será el Kaseya Center en Miami, Florida, un recinto que vibrará con las presentaciones en vivo de más de 30 artistas, bajo la conducción de un trío de lujo: Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina.



¿A qué hora empiezan los Premios Lo Nuestro?

La gran gala comenzará oficialmente a las 7:00 p. m. (hora del Este / ET) de Estados Unidos. Sin embargo, los amantes de la moda y las entrevistas exclusivas deben sintonizar una hora antes para la alfombra roja, conocida como "Noche de Estrellas".

Los horarios por país para la ceremonia principal son:



México (CDMX): 6:00 p. m.

6:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 9:00 p. m.

9:00 p. m. España: 1:00 a. m. (madrugada del viernes 20)

Para esta edición, la cobertura multiplataforma asegura que los interesados puedan ver el evento desde cualquier dispositivo:



En Televisión (EE. UU.): Sintonizando las cadenas Univision, UNIMÁS y Galavisión.

Sintonizando las cadenas Univision, UNIMÁS y Galavisión. En Televisión (México): La señal llegará a través de Canal 5 a partir de las 19:00 horas.

La señal llegará a través de Canal 5 a partir de las 19:00 horas. Streaming Online: La plataforma ViX tendrá la transmisión oficial para Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica.

La plataforma ViX tendrá la transmisión oficial para Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica. Redes Sociales: Pueden seguir el backstage y contenido exclusivo en tiempo real a través de las cuentas oficiales en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

¿Quiénes son los artistas más nominados?

Este año, la lista de nominados refleja la fuerza del género urbano y el regional mexicano. Cuatro artistas lideran la competencia con 10 nominaciones cada uno:



Bad Bunny (Dominando categorías de Álbum y Artista del Año). Carín León (El máximo exponente del regional mexicano este año). Myke Towers (Con múltiples hits en el género urbano). Rauw Alejandro (Reconocido por su álbum y gira Cosa Nuestra).

Muy de cerca les siguen Karol G (la mujer más nominada), Beéle y Fuerza Regida, todos con 8 candidaturas. Además, prepárate para momentos emotivos con los premios especiales a la trayectoria para Juanes y el legado musical de Los Bukis.



Listado de ganadores de los Premios Lo Nuestro

Esta noticia se irá actualizando en vivo...



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL