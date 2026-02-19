¿Quién es la actriz colombiana que conquistó a Gian Marco, jurado de A Otro Nivel?

El panorama del entretenimiento latinoamericano tiene sus ojos puestos en la nueva edición del concurso musical A otro nivel, donde el talento y la experiencia son evidentes en el panel de jurados. Entre ellos destaca Gian Marco Zignago, el icónico cantautor peruano que aporta su agudo criterio artístico.

Tras décadas de mantener su privacidad bajo llave, el músico ha sorprendido a sus seguidores al mostrarse profundamente enamorado de una artista que no es ajena a las cámaras ni a los escenarios: la colombiana Juliana Molina.



¿Quién es Juliana Molina, novia de Gian Marco?

Juliana Molina, de 37 años, es una artista polifacética que ha logrado consolidar una carrera como actriz, cantante y empresaria. Su rostro y su voz se volvieron familiares para el público peruano durante la segunda temporada de La Voz Perú, un concurso que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

En aquel entonces, su interpretación del clásico 'Eclipse total del amor' fue tan potente que logró que figuras de la talla de Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ giraran sus sillas para intentar sumarla a sus equipos; finalmente, ella eligió el bando del artista venezolano. Aunque no se llevó el trofeo del primer lugar, Juliana se ganó el título de “la colombiana” por parte de la audiencia, que quedó cautivada por su carisma y calidad vocal.



Sin embargo, su ambición creativa no se detuvo en el canto. Molina ha incursionado con éxito en la actuación y, más recientemente, ha destacado en el mundo de la moda con su faceta de diseñadora y empresaria. Es la fundadora de Namibia, una marca de trajes de baño que apuesta por el diseño artesanal y procesos inclusivos, buscando celebrar la diversidad de la figura femenina.



El romance entre Juliana y Gian Marco

La relación entre Gian Marco y Juliana Molina comenzó a consolidarse en 2022, marcando un punto de inflexión en la narrativa personal del cantante. Para el intérprete de 'Te mentiría', este vínculo representa un "renacer" tras el cierre de una etapa de más de dos décadas de matrimonio con Claudia Moro, madre de sus tres hijos: Nicole, Fabián y Abril.

Lo que más ha llamado la atención de la prensa rosa es el cambio de actitud del artista. Mientras que en el pasado Gian Marco evitaba dar detalles de su vida íntima, hoy no duda en compartir en sus redes sociales momentos de complicidad junto a Juliana. La confirmación oficial llegó a través de Instagram, donde el músico publicó una imagen junto a ella con la sencilla pero contundente palabra: “Ella”. Desde entonces, se les ha visto juntos en eventos de alto perfil como los Latin Grammy en Miami, proyectando una imagen de apoyo mutuo y estabilidad.



¿Quién es Gian Marco?

Con más de 30 años de trayectoria musical, el artista nacido en Miraflores, Lima, ha construido un catálogo imprescindible que incluye himnos como 'Canción de amor' y 'Empecemos a vivir'. Su prestigio como compositor lo ha llevado a trabajar con los nombres más grandes de la industria, consolidándose como una autoridad en la materia.

Actualmente, Gian Marco ejerce como jurado en A otro nivel, compartiendo el panel con el reconocido productor Kike Santander y el cantautor colombiano Felipe Peláez.

