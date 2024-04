Estas han sido las confesiones más impactantes de los participantes del Desafío XX

Con el paso de los días, los participantes delDesafío XXse muestran cada vez más reales y honestos ante sus compañeros y las cámaras del programa, revelando detalles inéditos de sus vidas personales. Lucha, carencia y superación, algunos de los temas que se han conversado.



Los retos del Desafío XX han ido escalando en dificultad y, con ello, la convivencia entre los equipos se va afianzando para generar alianzas que los lleven a la meta. Sin embargo, esto también los ha llevado a mostrar su lado más vulnerable.

Una de las confesiones que más impactaron a los televidentes fue cuando Beba, entre lágrimas, aseguró haber padecido un trastorno alimenticio. "Yo pasé por anorexia, bulimia, trastornos de atracón, depresión y ansiedad", comentó.

Así mismo, Alexander aclaró cómo fue que terminó en una correccional. "El man siempre fue alcohólico, maltratador, le pegaba a mi mami, hasta el punto que yo casi lo mato. Le pegué planchón con la pala", relató el hoy profesor de taekwondo.

Sin embargo, no todas las experiencias compartidas fueron negativas, pues la historia de cómo Marlon logró que su familia conociera el mar sacaron sonrisas en muchos.

"Mi mamá no conocía el mar, mi hermano no conocía el mar ni había montado en avión, mi papá no conocía Cartagena y yo nunca había visto a mis papás juntos en un plan... Parce, como que todo fue tan mágico", recordó el joven.



¿Dónde puede ver el Desafío XX?

Podrá los episodios del Desafío XX por medio de la señal en vivo emitida en el portal oficial de Caracol Televisión, todos los días, a las 8:00 p. m.