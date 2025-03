Estéreo Picnic ahora contará con zona para menores de edad: ¿cómo funcionará?

Cada vez falta menos para una nueva edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá , evento que se llevará a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de marzo en el parque Metropolitano Simón Bolívar. A pocas semanas del evento, la organización ha informado que este año tienen una nueva oportunidad para el público más joven.

A lo largo de las ediciones del FEP, el evento de música en vivo ha sido destinado para un gran público que sea mayor de edad. Sin embargo, muchos fanáticos de los artistas que hacen parte del cartel son menores y quieren disfrutar también de la experiencia de verlos en vivo.

FEP habilita zona para menores

Desde este año el Festival Estéreo Picnic contará con una zona para menores que le permitirá a estas personas, siempre acompañadas por un adulto, disfrutar de algunas de las presentaciones en vivo más esperadas de los días del festival.

El Estéreo Picnic 2025 se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar

Esta nueva zona del FEP estará ubicada en el escenario principal, en un lugar debidamente delimitado y señalizado, en donde podrán ingresar personas desde los 7 años hasta los 17 con sus acompañantes autorizados. Al interior contarán con baños y restaurantes exclusivos.

Es importante resaltar que la zona de menores solo estará habilitada en horarios específicos en los cuatro días del festival, es decir que los menores de edad y sus acompañantes no podrán estar todo el día en este lugar. Funcionará específicamente para ver las presentaciones de los artistas principales de cada día.

Las presentaciones que se podrán disfrutar en la zona de menores de edad serán:



Jueves 27 de marzo: Tate McRae (8:45 p. m. - 9:45 p. m.) y Shawn Mendes (11:15 p. m. - 00:45 a. m.)

Viernes 28 de marzo: Parcels (8:45 p. m. - 9:45 p. m.) y Justin Timberlake (11:15 p. m. - 00:45 a. m.)

Sábado 29 de marzo: Astropical (8:45 p. m. - 10:00 p. m.) y Beck (11:00 p. m. - 00:30 a. m.)

Domingo 30 de marzo: Mon Laferte (7:15 p. m. - 8:15 p. m.) y Olivia Rodrigo (9:30 p. m. - 11:00 p. m.)

Los horarios de ingreso para los asistentes a la zona de menores en el FEP serán desde las 7:30 p. m. el jueves, viernes y sábado; y desde las 6:00 p. m. el domingo. Cuando finalice el show del último artistas las personas en esta zona serán evacuadas del evento de manera inmediata.

EL Festival Estéreo Picnic será el 21, 22, 23 y 24

Condiciones para el ingreso a zona de menores

Se debe tener en cuenta que los menores de edad deben ingresar acompañados de un adulto responsable y que ambos deberán presentar su documento de identidad al momento de entrar al evento. Quienes se encuentren en la zona de menores no podrán pasar a otras partes del Festival Estéreo Picnic.

En esta zona del FEP no habrá venta ni consumo de alcohol. A la zona de menores solo podrán ingresar personas que hayan adquirido boletas para esa parte.

¿Cómo adquirir entrabas para la zona de menores del Festival Estéreo Picnic?

Las entradas para la Zona de Menores en el FEP se venderán por día individual por un valor de $369.000 sin servicio incluido. Están disponibles en PREVENTA EXCLUSIVA para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! a partir del 11 de marzo a las 1:00 p.m. hasta el 13 de marzo cuando se habilitará la venta al público con todos los medios de pago, a través de www.eticket.co.

Tenga en cuenta que tanto el menor como todos los acompañantes deben contar con boleta individual para el acceso al concierto; en caso de no cumplir con esta condición no podrán ingresar al Festival y no habrá lugar a devolución del dinero.

