Estos son los finalistas del Desafío XX tras la salida de Alejo y Luisa

El Desafío XX está en su recta final, luego de que en el capítulo 107 se definieran los cuatro finalistas del programa, cada uno con su respectivo refuerzo de la etapa dorada. Alejo y Luisa, una de las duplas en la semifinal, no lograron mantener su cupo en la final.

¿Quiénes son los finalistas del Desafío XX?

La final del Desafío XX se definirá entre dos parejas del equipo Pibe y dos del equipo Tino. En esta ocasión, Alejo y Luisa, del equipo Tino, quedaron eliminados.

Kevyn y Guajira aseguraron su cupo en la final del reality desde el momento en que no quedaron sentenciados en el último ciclo. Luego era turno de las demás duplas definir a los otros tres dúos que lucharán por la copa y el premio de 1.200 millones de pesos.

Por parte del equipo Pibe estaban Karoline y Jerry, quienes en el Desafío a Muerte se ganaron su cupo en la final. Así las cosas, solo dos de las tres parejas del equipo Tino quedarían en el juego.

Darlyn y Sensei fueron el primer dúo en completar la prueba en el box negro, luego fue el turno de Natalia y Be, quienes lograron terminar la prueba justo antes que Alejo y Luisa.

¿Cuánto dinero se llevó Alejo del Desafío XX?

Tras ser eliminado del programa, Alejo reveló que, aunque no tenía las cuentas tan claras por pagar el arriendo tantas veces en la última etapa, cree que se quedó con entre 13 y 15 millones de pesos. "Eso no alcanza para nada, con eso pagaré deudas de la moto y le regalaré el pase a mi hermana, no alcanza para construir el imperio que sueño, pero igualmente estoy feliz y agradecido, cualquier cosa es cariño", señaló.