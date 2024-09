Luisa revela qué pasó con Marlon tras salir del Desafío XX: "Me fui a vivir con él"

En este Desafío XX, de Caracol Televisión, además de las habilidades físicas de los participantes, también se han hecho tendencia en las redes sociales los vínculos amorosos que los desafiantes han formado dentro de la competencia. En la primera etapa del programa, uno de los que más gustó a los televidentes fue el que existió entre Luisa y Marlon.

Luis y Marlon empezaron a construir una relación en la casa Beta, hasta que fueron cambiados de equipo y él fue expulsado de la competencia. Luego ella fue eliminada del juego y, según se conoció, la relación continuó afuera. Pero impactó a muchos seguidores del programa que, cuando Luisa regresó para ser la dupla de Alejo, contó que estaba soltera y se le ha visto muy cercana a su compañero, quien le confesó sus sentimientos por ella.

¿Qué pasó entre Luisa y Marlon?

Finalmente, en el capítulo 103 del Desafío XX, los participantes del equipo Tino se animaron a preguntarle a Luisa por qué no estaba con Marlon. La barranquillera decidió revelar la verdad de lo que pasó en esa relación.

"Desde el día de mi eliminación estuve con él, todos los días. Me fui a vivir con él en Manizales, me llevé mi carro, dejé mi vida en Barranquilla y estuvimos en Manizales", detalló la participante,

Luisa señaló que ella planeó estar con Marlon en Manizales unos seis meses, mientras veían cómo avanzaba su relación; sin embargo, empezaron a surgir problemas y ella no logró adaptarse al estilo de vida en esa ciudad.

"No me acoplé a la ciudad, yo soy muy mala para el frío, yo en Barranquilla tengo mi apartamento y allá estábamos en un aparta estudio, no me sentía cómoda de pasar a tener yo todo, mis cosas, a un espacio más pequeño. Tuvimos inconvenientes y nos separamos, antes de venir ya las cosas se habían terminado", concluyó.

¿Qué dijo Marlon al respecto?

En su cuenta de X, antes Twitter, Marlon Duque hizo algunas publicaciones sobre el Desafío. En primera medida, el exdesafiante hizo un trino en el que resaltaba a su ciudad Manizales, luego de que Luisa y sus compañeros la criticaran.

Por otro lado, el deportista escribió: "Empiezan las incoherencias, aumentan las mentiras ... pero desde este lado se ve mucho mejor todo".