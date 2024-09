Darlyn revela que es novia de un exparticipante del Desafío XX: ¿de quién se trata?

Dentro del Desafío XX, de Caracol Televisión, los participantes no solo viven emociones intensas por la competencia, sino que en ocasiones también involucran otros sentimientos en medio de la convivencia. Tras el receso que tuvieron los semifinalistas, muchas cosas pasaron en sus vidas amorosas y Darlyn contó que ahora tiene un romance con un exparticipante.

Antes de salir al receso, la capitana de Beta tenía una relación fuera del programa, pero en un capítulo la mujer de Marinilla reconoció que en ocasiones esa pareja se tornaba tóxica. Al regresar a la Ciudad de las Cajas, confesó que ese amor había terminado. Lo que pocos sabían es que había un nuevo habitante en su corazón.

¿Quién es el nuevo novio de Darlyn, del Desafío?

La semifinalista e integrante del equipo Tino les contó a sus compañeros de casa que, en medio de su tiempo fuera de la competencia, conoció a Kratos, exparticipante del Desafío XX que hizo parte del equipo Omega.

"Kratos es un participante del Desafío, estuvo en el equipo con Alejo y Luisa. Nunca estuvimos juntos acá adentro, ni siquiera en las pistas, no sé qué fue pasar palabra con él aquí", recordó Darlyn.

Añadió que cuando les dieron la oportunidad de regresar a sus casas, se reencontró con Valentina, una compañera de Beta, quien le contó que afuera del juego se hizo muy amiga de Kratos: "Ella me decía 'deberías empezar a conocer a Kratos, yo soy muy amiga de él, el man es muy buena gente y pueden formar una bonita amistad'. Que yo le hablara porque él era muy tímido".

Darlyn señaló que no siguió los consejos de su amiga, pues no estaba interesada, pero un día descubrió que Kratos le había dejado un mensaje en sus redes sociales. "Me dijo que ya que había salido la reina (Luisa) que era su capitana y él quería que ganara, esperaba que yo ganara porque era una de sus favoritas en competencia", reveló.

Finalmente, la participante dio a conocer que un día compartieron un meme y, desde entonces, no dejaron de hablar. Be le preguntó cuál era el estado de su relación y Darlyn le dio la razón a Alejo, quien dijo que "están enamorados".