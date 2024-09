Andrea Serna 'regañó' a Darlyn, participante del Desafío: “Eso me ha dolido”

Una verdadera sorpresa causó la revelación que Darlyn, participante del Desafío XX, hizo sobre su vida amorosa. En una conversación con los concursantes de su equipo, contó que estaba en una relación con alguien que todos conocían: Kratos.

>>> Tremenda pifiada: confunden a Karol G con Wendy Guevara en foto junto a Taylor Swift

Aunque al comienzo del programa Darlyn había comentado que no estaba soltera, esto quedó en el pasado, pero el amor floreció nuevamente en torno a la Ciudad de las Cajas.

Recientemente, Darly reveló cómo había iniciado su romance con un exparticipante del Desafío XX, aunque nunca “cruzamos palabra aquí”. Luego de una conversación con sus compañeros del equipo Tino, en la que uno de ellos aseguró que la pareja estaba “muy enamorada”, Andrea Serna la regañó y le pidió explicaciones.

Publicidad

“Se filtró una noticia por acá en la ciudadela Desafío 20 años y no puedo creer que yo sea la última en enterarme. Eso me ha dolido, pero solo si oigo la confirmación de tu voz, Darly, se me pasa el dolor. Qué es lo que está pasando con tu corazón querida, cuéntame”, dijo la presentadora en medio de una reunión virtual con los equipos Tino y Pibe.

Ante estas palabras, Darly - apenada - se refirió al tema, aclarando que ella y Kratos nunca habían estado juntos durante el programa, entre otras, porque eran de equipos distintos.

Publicidad

>>> Daniela Ospina confesó por qué no habla de James Rodríguez con su hija Salomé

¿Cómo inició la relación entre Darly y Kratos?

De acuerdo con lo dicho por la participante del Desafío, todo inició durante el receso que tuvieron los semifinalistas del programa.

“Eso fue en el break. Pude conocer a esa gran persona, ahí vamos. Es que Valentina fue cupido, es que hay muchos cupidos acá, Campanita y Valentina”, comentó Darly.

"Kratos es un participante del Desafío, estuvo en el equipo con Alejo y Luisa. Nunca estuvimos juntos acá adentro, ni siquiera en las pistas, no sé qué fue pasar palabra con él aquí", recordó Darlyn.

Publicidad

>>> Paola Turbay sufrió accidente en viaje a España: así quedó su rostro