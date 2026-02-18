Falleció Tom Noonan, actor emblemático de ‘RoboCop’ y ‘Manhunter’, a los 74 años

El mundo cinematográfico se encuentra de luto luego de conocerse la muerte del actor estadounidense Tom Noonan, recordado por su participación en el cine de acción y suspenso, falleció a los 74 años. Según Daily Mail la noticia fue confirmada por su coprotagonista Karen Sillas, quien informó que el artista murió en paz el pasado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín.



Aunque la coprotaginista de Noonan en 'What Happened Was' informó su muerte, hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

En un emotivo mensaje Sillas expresó: “Mi querido amigo y coprotagonista, Tom Noonan, falleció en paz el día de San Valentín de 2026”. La actriz también evocó su trabajo conjunto en el teatro y el cine, señalando que “Trabajar con él en su obra original off-Broadway, 'What Happened Was…', en el Paradise Factory Theatre a principios de los noventa, fue un punto de inflexión para mí y mi carrera que todavía resuena en mi vida y mi trabajo como actriz”.

Finalmente, añadió:“Qué privilegio y qué diversión increíble fue trabajar con este hombre y llamarlo mi amigo hasta el final... que su legado siga brillando”.



¿Quién era Tom Noonan?

Tom Noonan fue un actor, director y guionista nacido en 1951 en Greenwich, Connecticut. Inició su carrera en el teatro y participó en la producción original off-Broadway de la obra “Buried Child” en 1978. Su salto al cine llegó en 1980 con papeles en películas como “Willie & Phil”, “Gloria” y “Heaven's Gate”.



El reconocimiento internacional lo obtuvo en 1986, cuando interpretó al antagonista Francis Dolarhyde en el thriller policial Manhunter, papel que lo consolidó como un actor de gran presencia en la pantalla. Un año después encarnó al monstruo de Frankenstein en The Monster Squad, ampliando su versatilidad dentro del género fantástico.



En 1990 alcanzó gran popularidad al interpretar a Caín en RoboCop 2, donde dio vida tanto al líder del cártel de drogas Nuke como al imponente RoboCop 2. Posteriormente encarnó a un nuevo villano en Last Action Hero, consolidando su perfil como antagonista memorable en producciones de gran alcance.

Además de su faceta como actor, Noonan incursionó en la dirección con “What Happened Was” (1994) y continuó participando en cine con títulos como “Heat” (1995), “Eight Legged Freaks” (2002), “Synecdoche, New York” (2008) y “The House of the Devil” (2009). Su última película fue “Wonderstruck” en 2017. En televisión dejó huella con apariciones en series como “The X-Files”, “CSI”, “Law & Order”, además de papeles recurrentes en “The Blacklist” y “12 Monkeys”. Su último trabajo en la pantalla chica fue como actor de voz en la serie animada “Animals” en 2018.

Según informó el New York Post, en una de sus últimas entrevistas en 2021, reflexionó sobre su carrera y sus intereses creativos: “Escribir algo me interesa más porque me encanta hacerlo y siento que he aprendido lo suficiente como para que no sea un desperdicio”. También añadió: “Es una habilidad con la que, en cierto modo, fui bendecido. Me gustaría hacer películas. Lo de la actuación, no sé”.

Con una trayectoria marcada por papeles intensos y memorables, Tom Noonan deja un legado en el cine y la televisión que continúa siendo reconocido por colegas y seguidores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co