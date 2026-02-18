Rata confirma cuánto dinero compartirá con Valentina tras la final del Desafío Siglo XXI

La más reciente edición del Desafío del Siglo XXI concluyó el pasado 17 de febrero y dejó al participante Zambrano como ganador de la competencia, junto a su refuerzo Miryan. La producción determinó que el premio total de 1.200 millones de pesos se repartiría en dos bolsas iguales: una correspondiente al Box Negro y otra a la travesía final entre Tobia y Cartagena.

En la primera parte de la final, Rata logró el mejor desempeño en el Box Negro y se quedó con 600 millones de pesos. En la segunda, el recorrido hasta Cartagena definió al campeón de la temporada. Allí, Zambrano cruzó primero la meta junto a Miryan y aseguró los otros 600 millones, además del trofeo. De esta manera, aunque el monto global anunciado al inicio era de 1.200 millones, ningún participante ganó la totalidad de la cifra.

El acuerdo entre Rata y Valentina para repartir premio del Desafío Siglo XXI

Tras conocerse los resultados, Rata y Valentina hablaron sobre la distribución del dinero en la emisión de Día a Día de este 18 de febrero. Antes de la final, el competidor había mencionado que, si llegaba a ganar los 1.200 millones completos, contemplaba entregarle 350 millones a su compañera. Sin embargo, el nuevo esquema obligó a replantear las cuentas.



Durante una conversación posterior a la competencia, Rata explicó que el acuerdo definitivo quedó en un porcentaje cercano al 30% de los 600 millones obtenidos en el Box Negro. Finalmente, precisó que la cifra será de 180 millones de pesos para Valentina.



El cálculo se hizo sobre la bolsa que realmente ganó, no sobre el total inicialmente anunciado. Según señaló, la decisión ya había sido conversada con ella y responde al trabajo que realizaron como dupla durante el proceso.

Valentina, por su parte, indicó que su motivación para conformar equipo no fue exclusivamente económica, aunque reconoció que el apoyo mutuo en la competencia debía reflejarse en el reparto del premio. Con esta distribución, Rata conservará 420 millones de pesos, mientras que Valentina recibirá 180 millones.



Zambrano mantiene su promesa con Miryan

El campeón de la temporada, Zambrano, también se refirió a la manera en que dividirá su premio. Desde semanas atrás había manifestado su intención de repartir el dinero con Miryan, quien lo acompañó como refuerzo en la etapa final.

Pese a que el premio se redujo a la mitad respecto a la cifra global inicial, el deportista confirmó que cumplirá su palabra y dividirá en partes iguales los 600 millones obtenidos en la travesía. Es decir, cada uno recibiría 300 millones de pesos, sin contar compromisos previos que Zambrano había mencionado con otros compañeros.

Miryan señaló que el dinero tendrá destinos concretos: mejoras en su vivienda, un viaje con su hijo y la posibilidad de iniciar un proyecto propio. Así las cosas, tras las declaraciones de los finalistas, quedaron definidos los siguientes montos:



Zambrano: 600 millones, divididos en partes iguales con Miryan.

600 millones, divididos en partes iguales con Miryan. Rata: 600 millones del Box Negro, de los cuales 180 millones serán para Valentina.

Así terminó una temporada marcada por cambios en la mecánica del premio y por acuerdos que se ajustaron a la nueva realidad del juego.

