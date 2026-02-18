Sencia aplazó concierto del 28 de febrero en El Campín de Bogotá: ¿qué pasará con las boletas?

En la mañana de este 18 de febrero, Sencia S.A.S., empresa administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, confirmó que el concierto de música popular programado para el próximo 28 de febrero será aplazado con el fin de garantizar la recuperación completa de la grama del escenario deportivo. El evento, parte del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0, se llevará a cabo para el próximo 28 de marzo.

¿Por qué aplazaron el concierto en El Campín?

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, la decisión responde a criterios técnicos relacionados con la protección y el fortalecimiento del césped tras su reciente proceso de hibridación. Este trabajo de recuperación se ha vuelto urgente debido al desgaste acumulado por partidos, entrenamientos y eventos masivos realizados en las últimas semanas. Sencia enfatizó que el aplazamiento busca asegurar que El Campín mantenga condiciones óptimas tanto para la Liga Colombiana como para espectáculos futuros.

El anuncio se dio en medio de la polémica pública por el deterioro de la cancha, una situación que incluso generó llamados desde Dimayor para que el evento fuera cancelado. Aunque la discusión entre el ente rector del fútbol profesional y Sencia ha escalado en días recientes, la empresa insiste en que la medida responde a su compromiso con la hinchada, los clubes y la preservación del escenario deportivo.



¿Qué pasará con las personas que ya compraron las boletas?

Los organizadores aclararon que todas las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Los asistentes que no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través de Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Pasada esta fecha, se entenderá aceptada la reprogramación. Tanto la productora como Sencia confirmaron que los 16 artistas iniciales se mantienen sin cambios, garantizando el mismo cartel previsto para febrero.

La empresa recordó que la decisión busca equilibrar la actividad cultural del estadio con las necesidades del deporte profesional. Ante el proceso de recuperación de la cancha —clave para los partidos de la Liga Colombiana y compromisos internacionales—, realizar un concierto masivo a finales de febrero podría agravar aún más el estado del terreno de juego. Por ello, la reprogramación se presentó como la alternativa más responsable.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL