Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Inicia la fase definitiva de 'El Reto 3x Rexona Clinical': Alianzas estratégicas entre participantes

Inicia la fase definitiva de 'El Reto 3x Rexona Clinical': Alianzas estratégicas entre participantes

El desenlace de El Reto 3x Rexona Clinical By Desafío ha comenzado, en esta etapa, retadores y ex desafiantes se unen en parejas con el objetivo de superar esta prueba estrés extremo, donde la agilidad y la precisión determinarán quiénes permanecen.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
MINIATURA_Cap03-ESTRES-Pte1.png

La tercera temporada de El Reto 3x Rexona Clinical By Desafío ha llegado a El Desenlace. En esta edición, la estrategia de juego presentó un giro significativo: los retadores tuvieron la responsabilidad de seleccionar a sus compañeros de equipo entre un grupo de ex participantes de El Desafío, quienes fueron previamente elegidos mediante el voto del público colombiano.

Tras un periodo de preparación y acondicionamiento en las casas de la competencia, la anfitriona Melina Ramírez dio inicio oficial a la fase de Estrés Extremo. Bajo esta premisa, el rendimiento se mide estrictamente por cronómetro; el equipo que registre el tiempo más alto enfrentará la eliminación inmediata.

El circuito de esta jornada fue diseñado para evaluar la capacidad física y mental de los atletas a través de rompecabezas, cuerdas en altura, rampas y plataformas colgantes, elementos que exigieron un equilibrio absoluto y una coordinación impecable entre los integrantes de cada dupla.

En este primer bloque de competencia, tres de las siete parejas conformadas midieron sus capacidades contra el reloj. El clavadista profesional, Alejandro, aportó la serenidad necesaria para ejecutar una prueba sin errores. Gracias a la potencia física de Luisa, la dupla logró establecer un tiempo destacado, asegurando su clasificación a la siguiente ronda.

La estudiante de educación física, Claudia, mantuvo su consistencia en el circuito. Junto a la experiencia de Potro en este tipo de escenarios, consiguieron validar su permanencia en la competencia.

A pesar de la preparación previa, la presión del cronómetro afectó el desempeño de esta pareja. Al finalizar la jornada, Johnatan y Karoline quedaron ubicados en la zona de riesgo, quedando a la espera de los tiempos que registren los próximos competidores para definir su continuidad.

La incertidumbre marca el cierre de esta primera parte. Mientras dos parejas celebran su avance, la sombra de la eliminación recae sobre la tercera dupla. No obstante, la tabla de posiciones aún puede cambiar; en la segunda parte de este capítulo, competidores de alto rendimiento como Rapelo y Madrid se enfrentarán a esta prueba para definir los clasificados.

En una competencia donde la preparación es la única garantía contra el estrés, solo los más aptos lograrán avanzar. Siga los detalles de este episodio y la continuación en la parte dos, a través del canal oficial de YouTube de Caracol Televisión.

