Final del Desafío Siglo XXI: ¿qué dupla logrará levantar la copa y se coronará campeona en 2026?

Llega la gran final del reality Desafío Siglo XXI tras varios meses de competencia extrema, estrategias y retos que han puesto a prueba la resistencia física y mental de sus participantes. La última etapa se desarrolla con un formato de carrera contrarreloj rumbo a Cartagena, ciudad elegida para definir a la dupla campeona de la temporada 2026, en un cierre que promete emociones minuto a minuto y giros inesperados en la competencia.



La prueba previa disputada en el Box Negro de la “ciudad de las cajas” entregó ventajas clave que pueden marcar el desenlace del reality. Allí, las duplas finalistas compuestas por Rata y Valentina frente a Zambrano y Miryam disputaron un circuito de fuerza, precisión y velocidad que determinó el orden de salida hacia la meta final.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La competencia dejó como resultado una ventaja de tiempo y movilidad para una de las parejas, lo que aumenta la expectativa sobre quién logrará llegar de primera a la Heroica y posiblemente quedarse con la copa del Desafío 2026.



Siga la final en vivo del Desafío Siglo XXI

7:00 p.m. ¿Quién ganó durante la primera parte del final del Desafío?

En la primera parte de la final, Rata y Valentina lograron salir de la ciudad de las cajas con una ventaja de 12 minutos sobre Zambrano y Miryam, tras imponerse en la prueba previa que definió beneficios clave para el recorrido final hacia Cartagena.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co