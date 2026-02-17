En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
KEVIN ACOSTA
COCINERO DEL BRONX
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Final del Desafío Siglo XXI: ¿qué dupla logrará levantar la copa y se coronará campeona en 2026?
EN VIVO

Final del Desafío Siglo XXI: ¿qué dupla logrará levantar la copa y se coronará campeona en 2026?

Con ventajas de tiempo y un recorrido exigente por delante, las duplas finalistas se enfrentan en la carrera final del Desafío Siglo XXI 2026. Siga el minuto a minuto.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:

Llega la gran final del reality Desafío Siglo XXI tras varios meses de competencia extrema, estrategias y retos que han puesto a prueba la resistencia física y mental de sus participantes. La última etapa se desarrolla con un formato de carrera contrarreloj rumbo a Cartagena, ciudad elegida para definir a la dupla campeona de la temporada 2026, en un cierre que promete emociones minuto a minuto y giros inesperados en la competencia.

La prueba previa disputada en el Box Negro de la “ciudad de las cajas” entregó ventajas clave que pueden marcar el desenlace del reality. Allí, las duplas finalistas compuestas por Rata y Valentina frente a Zambrano y Miryam disputaron un circuito de fuerza, precisión y velocidad que determinó el orden de salida hacia la meta final.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La competencia dejó como resultado una ventaja de tiempo y movilidad para una de las parejas, lo que aumenta la expectativa sobre quién logrará llegar de primera a la Heroica y posiblemente quedarse con la copa del Desafío 2026.

Siga la final en vivo del Desafío Siglo XXI

7:00 p.m. ¿Quién ganó durante la primera parte del final del Desafío?
En la primera parte de la final, Rata y Valentina lograron salir de la ciudad de las cajas con una ventaja de 12 minutos sobre Zambrano y Miryam, tras imponerse en la prueba previa que definió beneficios clave para el recorrido final hacia Cartagena.

Últimas Noticias

  1. Exparticipantes del Desafío Siglo XXI lanzan críticas a Zambrano en la antesala de la gran final
    Desafío Siglo XXI
    ENTRETENIMIENTO

    Exparticipantes del Desafío Siglo XXI lanzan críticas a Zambrano en la antesala de la gran final

  2. Kathe, exparticipante del Desafío Siglo XXI, anunció el género de su bebé con emotiva celebración
    Anunció el género de su bebé con emotiva celebración -
    Archivo - Captura de pantalla
    ENTRETENIMIENTO

    Kathe, exparticipante del Desafío Siglo XXI, anunció el género de su bebé con emotiva celebración

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad