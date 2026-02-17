Juez del Desafío Siglo XXI revela las estrictas reglas para la carrera final hacia Cartagena

El camino hacia la gran final del Desafío Siglo XXI se vuelve más exigente que nunca. En medio de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa, Sebastián Martino, reconocido juez del formato, reveló cuáles son las estrictas reglas que deberán cumplir los finalistas Rata, Valentina, Zambrano y Miryan para lograr llegar a Cartagena, ciudad donde se disputará el título de esta temporada.



Durante el anuncio, Martino explicó que el recorrido hacia la final tendrá condiciones similares a las vistas anteriormente, pero con un nivel de dificultad superior. “obviamente tiene unas reglas como las de la carrera anterior pero recargadas”, expresó, al referirse a la carrera de Cartagena a Tobia que enfrentaron los desafiantes al inicio de la última etapa del reality.



El juez enfatizó que la decisión de endurecer las normas responde al momento definitivo que atraviesa la competencia. “Vamos a ser un poco mas estrictos en muchos aspectos que antes eran ocho parejas, estábamos en otro momento del juego, ahora están jugando por el titulo”, aseguró. Incluso reconoció que la producción optó por aplicar controles más severos para evitar ventajas y mantener la equidad entre los finalistas. “entonces fuimos un poco mas cuchillas”, admitió.

¿Qué reglas se mantendrán?

Tal como ocurrió en la etapa pasada del desafío, los participantes deberán cumplir con condiciones que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y supervivencia durante el trayecto hacia Cartagena:



Sin plata y recursos

No pueden recibir dinero

Solo podrán estar dentro de los vehículos por 2 horas

Podrán pedir alojamiento

Estas reglas obligan a los finalistas a depender de su estrategia, resistencia y habilidades sociales para avanzar en el recorrido, sin apoyos económicos ni facilidades externas.



¿Qué cambia en este recorrido?

Para esta fase final, la producción determinó nuevos ajustes que refuerzan el control y la seguridad del desafío. Entre los cambios principales se destacan:



Se establecerá puntualmente cuando comienzan las 2 horas

Habrá más control de las redes sociales y comunicaciones que tienen los participantes.

Limites en el tipo de transporte: sin bicicleta, motos y solo vehículos que tengan mínimo 3 asientos libres y habilitados para cumplir con las normas y estar seguro

Martino fue enfático en que estas medidas buscan evitar situaciones ocurridas en la carrera anterior. “en este caso fuimos muy estrictos no puede haber videos pidiendo ayuda como paso en la carrera anterior”, explicó, añadiendo que el objetivo es que esta travesía sea más privada y controlada por la producción.

El juez también precisó que incluso quienes obtuvieron la ventaja de las motos deberán respetar límites de velocidad establecidos por la organización, lo que garantiza igualdad de condiciones entre todos los competidores. Finalmente, señaló que cada decisión responde a un propósito fundamental: la seguridad. Explicó que todo se implementa para garantizar que no haya riesgos durante el recorrido, pues la adrenalina propia de una final puede convertirse en un factor peligroso si no se regula adecuadamente.



Con estas reglas más estrictas, la carrera hacia Cartagena se perfila como la prueba definitiva para los finalistas, quienes no solo deberán demostrar su fortaleza física y mental, sino también su disciplina para cumplir cada norma en su lucha por quedarse con el título del Desafío Siglo XXI.



