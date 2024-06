Feid la rompió en inauguración de la Copa América 2024: esta fue su particular vestimenta

El cantante antioqueño Feid descrestó con su presentación durante la inauguración de la Copa América 2024, evento que tuvo lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Durante el show, el artista interpretó el tema Luna, uno de sus más recientes éxitos, que ya acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

¿Qué vistió Feid durante el espectáculo?

El intérprete, que se caracteriza por su amabilidad y sencillez, lució una camiseta de manga larga y pantaloneta de color negro. Una gorra del mismo tono también completó el look del artista, sin olvidar sus características gafas, zapatos y hasta micrófono verde.

¿Qué canciones interpretó Feid en la Copa América 2024?

Al entrar al terreno de juego, donde lo esperaba una amplia tarima, el cantante estuvo lleno de energía y con su baile y música animó a todos los asistentes al evento deportivo.

Feid se mostró al público con la siguiente frase: "Copa América 2024, mor".

Luego, junto con sus músicos y bailarines corrieron hasta el centro del estadio, donde inició su performance, en la cual destacaba el color verde en la iluminación.

"Siempre pensé que no te debiste ir, cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí y yo de ti", corearon los fanáticos junto con Feid en el Mercedes-Benz Stadium.

Vea el video de la presentación de Feid aquí:

Performance completo de Feid en la apertura de la CONMEBOL Copa America 2024. ⚽️🔥💚

pic.twitter.com/i4bs95xQKX — Feid Site (@feidsite) June 21, 2024