Festival Estéreo Picnic 2025: otro artista cancelado y revelan cartel del 'templo del perreo'

A pocos días de la próxima edición del Festival Estéreo Picnic se conocen nuevos detalles sobre lo que se vivirá en el Parque Simón Bolívar los días 27, 28, 29 y 30 de marzo. Un artista del cartel canceló su presentación y se conocieron los artistas que harán parte del 'Templo del perreo', un importante espacio del festival.

¿Qué artista canceló su presentación en el FEP?

Se trata de la banda irlandesa Fontaines D.C., quienes se presentarían el domingo 30 de marzo en el escenario Adidas del FEP . La cancelación de la agrupación no solo afectó a Colombia, puesto que cancelaron toda su gira por Latinoamérica, que incluía países como México, Chile, Argentina y Brasil.

Según informó la banda en sus redes sociales, la decisión se debe a problemas de salud de su vocalista Grian Chatten. El cantante sufrió una hernia de disco, por lo que necesita enfocarse en su recuperación y por lo que no podrá cumplir con sus próximas presentaciones.

La situación surgió justo cuando la banda llegó a México para su primer show. "Estoy devastado al anunciar que, debido a una hernia de disco, debemos cancelar nuestro espectáculo en México y nuestras próximas fechas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia", se lee en el comunicado del artista.

Chatten agregó que "he tenido mucha emoción por tocar en estos hermosos países durante años, y realmente me duele estar aquí en Ciudad de México y no poder subir al escenario. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes".

Artistas del 'Templo del perreo' en el FEP 2025

El 'Templo del perreo', organizado por la marca de cerveza Budweiser junto con Páramo Presenta, se ha convertido en uno de los espacios más queridos por los asistentes al Festival Estéreo Picnic y los grandes fanáticos del reguetón en cada edición.

Algunos de los DJs y artistas más reconocidos que conformarán el 'Templo del perreo' fueron anunciados recientemente y son el dominicano Cromo X, el puertorriqueño Nely el Arma Secreta y el DJ colombiano Blazekha.

También harán parte del cartel DJ Lolita, Sammy Pro, Blaze, Michi Gyal, Djs de Perro Negro, Tatitron, Dj Zaa, Jutchz B2B Frost, Rudeboy, Rudeboy F2F Matu, Felipevs, MABS, Sir Philis, Criss Arias, Afra One, Angie Marulanda, A.C, Cope B2B Daddy G, DJ Zheta, Nely, Rivera y TM.

