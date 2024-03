Festival Estéreo Picnic: horarios y artistas para el jueves 21 de marzo

Este jueves, 21 de marzo de 2024, inicia el Festival Estéreo Picnic, por primera vez en Bogotá, específicamente en el parque metropolitano Simón Bolívar. Programe su recorrido dentro del evento musical teniendo claro los horarios y artistas del primer día.



Estos son los horarios del Festival Estéreo Picnic en su primer día

El primer día del FEP 2024, el jueves 21 de marzo, la fiesta inicia a las 4:30 p. m. con los artistas Lucas Hill y Mariscos en los escenarios Adidas y Colsubsidio, respectivamente. Cada uno de ellos realizará un show que va hasta las 5:15 p. m..

Maca & Gero y Buha 2030 inaugurarán los escenarios Johnnie Walker y CeraVe, respectivamente, a las 5:10 p. m. con espectáculos hasta las 6:00 p. m. Un inicio del Festival Estéreo Picnic marcado por el talento y los sonidos nacionales, a cargo de artistas emergentes.

Ese grupo de artistas locales lo complementan la cantautora colombiana Laura Pérez y la banda bogotana Mala Bengala, que tendrán shows de 45 minutos en los escenarios Adidas y Colsubsidio, respectivamente.

Horarios Festival Estéreo Picnic jueves 21 de marzo - Foto: Páramo Presenta

La presencia internacional en el festival inicia sobre las 6:45 p. m. en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe con el cantante y compositor irlandés Hozier y la banda de Nueva Zelanda Leisure. Ambos se presentarán durante una hora ante miles de asistentes al evento.



Desde las 7:45 p. m. y hasta las 11:00 p. m., por los cuatro escenarios pasarán diferentes proyectos musicales que prometen emocionar a los asistentes al primer día de un mundo distinto. Se trata de la banda de rock King Gizzard & The Lizzard Wizard, The Virginia Valley, la banda Future Islands y, en el escenario principal, Thirty Seconds To Mars.



Los escenarios Johnnie Walker y Adidas cerrarán el Festival Estéreo Picnic recibiendo artistas de la talla de Limp Bizkit, una banda icónica del rock de los 2000; la agrupación Kings of Leon, que reemplaza a la banda Paramore, y la cantante española Bad Gyal.

Mientras que en el escenario Colsubsidio, la fiesta de más de tres horas, hasta las 3:00 a. m. del viernes, estará a cargo de Zhu, Wide Awake y Floating Points.