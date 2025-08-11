Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se van a casar: la modelo presumió su anillo de compromiso

Después de nueve años de relación, cinco hijos y una vida compartida entre estadios, pasarelas y lujosos destinos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso definitivo en su historia de amor: se van a casar. La noticia, que ha sido celebrada por millones de seguidores en todo el mundo, fue confirmada por la modelo española a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del impresionante anillo de compromiso acompañado de un mensaje claro y emotivo.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", expresó la modelo. La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Georgina luciendo una joya de diamantes en su dedo anular izquierdo, símbolo inequívoco de la propuesta matrimonial. Aunque la pareja ha mantenido una relación estable desde 2016, el anuncio oficial del compromiso marca un nuevo capítulo en su vida juntos, consolidando lo que muchos ya consideraban una unión sólida y familiar.

"Amiga mía 🌹🌹 tan feliz por ti … siempre amorosa y entregada a tu familia. Los quiero", "Qué bellos. La mejor de las felicidades para los dos", "Felicidades Gio, me alegro tanto por vos😭❤️", "Muchass felicidadessssss!!!!! Qué Dios les bendiga mucho @georginagio", comentaron usuarios en redes sociales.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, en un encuentro casual que marcó el inicio de una relación que hoy es una de las más admiradas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Georgina trabajaba como asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Aquel día, estaba por terminar su turno cuando un compañero le pidió que se quedara media hora más para atender a una clienta. Fue entonces cuando apareció Cristiano Ronaldo, acompañado por su hijo Cristiano Jr. y algunos amigos. “Era un hombre guapísimo, de casi dos metros”, recordó Georgina en su documental de Netflix Soy Georgina. El niño la saludó con educación, y aunque ella sintió una fuerte impresión, trató de no mirarlo por vergüenza1.

Cristiano también sintió una conexión inmediata. “Fue un momento de ‘clic’ y me quedó en la cabeza, es la pura verdad”, confesó el futbolista. A partir de ese encuentro, comenzó a frecuentarla. La recogía después del trabajo en su Bugatti, mientras ella llegaba en autobús. “Mis compañeros alucinaban”, contó Georgina. “Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti”.

La primera cita fue igualmente especial. Georgina relató que sus manos se rozaron camino al restaurante, y sintió como si esas manos ya hubieran estado con ella mucho tiempo. “Encajaban a la perfección”, dijo. Cristiano coincidió: “Cuando nos chocamos las manos fue un momento único… Era una chica superinteresante, madura, y comencé a engancharme”.



¿Cuántos hijos tiene Georgina?

Georgina Rodríguez tiene dos hijas biológicas con Cristiano Ronaldo: Alana Martina y Bella Esmeralda. Además, aunque no es madre biológica de los otros tres hijos del futbolista —Cristiano Jr., y los gemelos Eva y Mateo—, Georgina los ha criado como propios desde que inició su relación con Cristiano en 2016. La pareja ha formado una familia de cinco hijos en total, y Georgina ha expresado en varias ocasiones que se siente madre de todos ellos.

Cabe mencionar que en 2022, Georgina y Cristiano esperaban mellizos, pero lamentablemente uno de los bebés falleció al nacer. Solo Bella Esmeralda sobrevivió, y la pareja compartió públicamente su dolor por la pérdida.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL