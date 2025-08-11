Presidente Gustavo Petro tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota de Colombia”

El presidente Gustavo Petro reaccionó al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto, en la madrugada, en la Fundación Santa Fe. El jefe de Estado manifestó que en su Gobierno “estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.

Luego de expresar “mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos”, el presidente Petro afirmó que “la vida está por encima de cualquier ideología”. (Lea también: El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida")



“La investigación debe profundizarse”

El mandatario lamentó que “la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, añadiendo que los móviles del magnicidio están “aún en averiguación”. La Fiscalía, por su parte, anunció que imputará por homicidio agravado a los seis detenidos por el crimen.

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, Petro instó a que “la investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”.

El mandatario subrayó que “sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad”, y aseveró que “no es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”. (Lea también: Así murió Diana Turbay, la mamá del senador Miguel Uribe Turbay)



Cuerpo de Miguel Uribe Turbay será velado en cámara ardiente

Los restos del senador serán trasladados sobre las tres de la tarde de este lunes 11 de agosto al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde permanecerá en cámara ardiente hasta el miércoles 13, a las 10:00 a.m. El martes estará abierto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para el público en general.

En las instalaciones se realizará una ceremonia religiosa por el congresista, cuya curul, según el Senado, quedará intacta como lo estuvo durante los dos meses que estuvo hospitalizado tras el atentado que finalmente acabó con su vida. “Hoy queda como símbolo de su compromiso y servicio al país. Su labor y entrega quedarán siempre en nuestra memoria. Paz en su tumba”, expresó la cámara alta, mientras que el lugar que ocupó Miguel Uribe Turbay sigue cubierto con una bandera de Colombia y fotografías con mensajes como “fuerza Miguel” y “te estamos esperando”.

En varias ciudades del país han decretado dos o tres días de duelo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En Bogotá, por ejemplo, habrá tres días de luto. El alcalde Carlos Fernando Galán recordó que "como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor", por lo que espera que estos días de duelo sean "de reflexión y unidad" para la ciudad y el país.

"Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado", agregó.

